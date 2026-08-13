El dardo de Telecinco a 'Pasapalabra' y Antena 3 en su nueva promo de 'El Rosco' para calentar el estreno de 'Rueda la Letra'

Mediaset lleva semanas anunciando 'Rueda la letra', el nuevo concurso que incluirá 'El Rosco', con promociones protagonizadas por presentadores como Emma García, Carlos Franganillo, Santi Acosta y Beatriz Archidona, Xuso Jones, Josep Pedrerol, Nacho Abad y David Aleman o Ion Aramendi.

Y precisamente en esta última pieza promocional que protagoniza el presentador de 'El verano se mueve' se puede captar una indirecta directísima a 'Pasapalabra' y a Antena 3. Es el primer dardo velado a su rival desde que Telecinco empezó a anunciar la llegada de 'El Rosco' a la cadena después de alcanzar un acuerdo con MC&F, la productora holandesa que posee los derechos de la prueba tras la sentencia del Tribunal Supremo.

En este anuncio, se ve a Ion Aramendi en el plató de 'Rueda la letra' mientras es perseguido por El Rosco y él trata de evitarlo. "Hay días que uno se levanta con algo en la cabeza y no para de darle vueltas. Aunque siempre acaba volviendo donde debe estar", recalca justo antes de que El Rosco consiga situarse en torno a su cabeza.

Y es precisamente ese "siempre acaba volviendo donde debe estar" lo que se puede interpretar como una pulla a Antena 3 en alusión a que 'El Rosco' vuelve a la cadena 7 años después de que el Tribunal Supremo prohibiera a Telecinco seguir emitiendo 'Pasapalabra'.

Hay días que uno se levanta con algo en la cabeza y no para de darle vueltas...



🛞 Estreno de #RuedaLaLetra muy PRONTO en #Telecinco y @MedInfinityES 📺 CASTING ABIERTO: más info en la web de https://t.co/LvXKbHtEha 📲 pic.twitter.com/Ma4ikJ8sWY — Telecinco (@telecincoes) August 12, 2026

Estas promos de 'Rueda la letra' se están viralizando mucho y llenándose de comentarios en redes sociales. Eso sí, no son positivos en algunos casos. Y es que son muchos los que están cuestionando a Mediaset por cómo está anunciando este nuevo concurso que presentará Carlos Sobera.

La batalla judicial de Mediaset y MC&F con Atresmedia por 'Pasapalabra' y 'AlaZ'

Mientras Mediaset y Bulldog TV trabajan en la producción de 'Rueda la letra', cabe recordar que el grupo también movió ficha en lo judicial junto a MC&F, la productora holandesa que posee los derechos de El Rosco y que ha iniciado una demanda contra ITV Studios y Atresmedia. Secundada por Mediaset, su objetivo prioritario será paralizar la emisión de 'AlaZ' en Antena 3 por supuesto plagio con respecto al juego circular.

El grupo italiano ve claro que Atresmedia y la compañía británica no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en antena desde el pasado 19 de junio, "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma. En resumen, consideran que es una prolongación irregular de 'El Rosco' que tienen prohibido emitir por mandato de la Justicia.

Asimismo, desde Mediaset también esperan una resolución por parte de la Oficina de Marcas y Patentes de Europa tras haber solicitado que la marca 'Pasapalabra' pase a estar registrada por MC&F al considerar que ese término procede de la terminología que utilizan los concursantes para pasar "palabra" durante El Rosco.