Silvia Intxaurrondo frena la intervención de un colaborador de 'La Hora de La 1' sobre Ceuta: "No vamos a especular"

Silvia Intxaurrondo ha tenido que dar un golpe en la mesa de debate de 'La hora de La 1' este miércoles ante las especulaciones que han marcado la tertulia sobre la situación en Ceuta. La presentadora se ha visto obligada a frenar a uno de los colaboradores del espacio insistiendo en que, para teorizar sobre según qué cuestiones, es más que necesario tener una respuesta oficial.

"Los especialistas que han seguido un poco la ruta de las redes sociales entienden que, efectivamente, hay un núcleo central que es el que lo organiza", ha comenzado destacando la presentadora del espacio de TVE tras introducir en la mesa de debate la cuestión de "quién organizó" la entrada masiva de personas a través de la frontera, ante lo que una tertuliana no ha tardado en señalar a los servicios secretos marroquíes.

"¿Quién está capacitado para hacer toda esta operación?", ha preguntado entonces Silvia Intxaurrondo antes de que la colaboradora expusiese su teoría. "Hay algún especialista en temas de Ceuta, como Ignacio Cembrero, que apunta a los servicios secretos de Marruecos. Yo datos no los tengo, es lo que cuenta el compañero, que es un gran experto en información que afecta, sobre todo, a Marruecos", ha comenzado explicando.

Silvia Intxaurrondo se planta ante las especulaciones en 'La hora de La 1' y reprende a sus colaboradores

"No lo sabemos porque tampoco el Gobierno, hasta este momento, no le ha pedido ningún tipo de explicación a Marruecos", advertía entonces justo cuando Marta Monforte ha tomado la palabra para denunciar la ausencia de una mayor "contundencia por parte de los representantes públicos, tanto de Gobierno como de oposición". A su vez, ha lamentado la falta de "datos precisos" sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma.

"Con todos los indicios que tenemos hasta ahora, creo que esto sí que ha estado organizado, aunque sea una mínima parte, por Marruecos y por sus servicios o por su Gobierno. Creo que lo ha hecho para chantajear de alguna manera al Gobierno español e intentar jugar geopolíticamente con sus ciudadanos para sacar algún tipo de rédito o de beneficio, como ya hizo hace algunos años tras la acogida del Frente Polisario en España, que luego desembocó en el cambio de posición del Gobierno respecto al Sahara y la autonomía que tenía", ha asegurado la periodista ante Silvia Intxaurrondo.

A su vez, Monforte ha insistido en que se trata de "un movimiento geopolítico" que a su vez constituye "un drama total". "Hay quien habla de invasión y de asalto, pero no estamos hablando del drama humanitario, que es la pérdida de todas estas personas que muchas veces no saben ni nadar, y por tanto hay tantos muertos de los que prácticamente ni se habla o no se quiere hablar desde determinados sectores de la ultraderecha, especialmente", ha recalcado la colaboradora de 'La hora de La 1'.

Ha sido entonces cuando Silvia Intxaurrondo ha frenado de lleno el debate con una advertencia. "Yo insisto, para atajar cualquier tipo de especulación, las autoridades, 13 días después, tienen que dar una respuesta a quién ha sido, quién lo ha provocado, quién ha lanzado esta mentira en redes sociales instrumentando a estas miles de personas con el objetivo de provocar una crisis en la frontera sur de España y, por tanto, una polémica política dentro de este país que afecta a la frontera sur de Europa", ha sentenciado la presentadora.

Un apunte que ha llevado a Mariano Alonso a tomar el turno de palabra en la mesa. El periodista ha insistido entonces en que "a veces, la política, y especialmente la política en su vertiente diplomática, que es la que ataña el ministro Albares, tiene razones que la razón no entiende o que el común de los mortales no podemos entender".

"Evidentemente cualquier gobernante, y el ministro Albares lo es, tiene sobre la mesa información que, primero, nosotros no tenemos y que, segundo, no siempre se puede publicar, al menos con detalle. Creo que es importante recordar lo que ocurrió en el 2021, por cierto, el responsable, seguro, es el mismo que en 2021", ha continuado explicando el colaborador antes de que Silvia Intxaurrondo le parase los pies.

Así, la conductora de 'La hora de La 1' ha subrayado el importante papel de las autoridades y cómo estas son quienes deben "sacarnos" de dudas para evitar este tipo de especulaciones. Pero el periodista ha hecho caso omiso de su advertencia sacando a relucir la llegada de Albares al ministerio de Asuntos Exteriores en 2021.

"Se produjo ese giro absolutamente copernicano en la posición española sobre el Sahara, una de las grandes decisiones que ha tomado Pedro Sánchez en ocho años de presidencia. Desde ese punto de vista, y bueno, es especulativo, como todo lo que podamos decir sin toda la información, yo tengo la impresión de que…", ha tratado de explicar el tertuliano antes de que Silvia Intxaurrondo zanjase el tema.

"Entonces no vamos a especular. Os lo pido por favor. Yo estoy insistiendo en que vamos a intentar no especular, porque necesitamos una respuesta oficial", ha terminado advirtiendo la presentadora de TVE, negándose a continuar con un debate en el programa fundamentado en rumores, especulaciones o teorías sin ningún tipo de base.