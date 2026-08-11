Clara sentencia de las audiencias al regreso de Silvia Intxaurrondo a TVE y el debut de Aida Bao en 'Mañaneros 360'

La 1 se prepara para vivir una temporada de muchos cambios en las caras de sus programas de actualidad tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima. Pero antes, este lunes 10 de agosto ya vivió un anticipo con el regreso de Silvia Intxaurrondo a 'La Hora de La 1' y el debut de Aida Bao en 'Mañaneros 360' tras haber relevado a la periodista vasca durante el mes de julio con gran éxito.

Y pese a que 'La Hora de La 1' se ha mantenido muy bien durante todo el verano sin su presentadora titular parece que el público la echaba de menos. Así, Silvia Intxaurrondo volvió por la puerta grande a las mañanas de La 1 con un liderazgo absoluto al marcar un gran 19,6 % en La 1. Un dato al que hay que sumar el 2,4% que anotó en el Canal 24 horas llevando así a hacer un 22% en simulcast.

Cabe decir además que una media de 342 mil personas se informaron con 'La Hora de La 1'. Más de 1,1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa que dirige y presenta Silvia Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo regresa de vacaciones a @LaHoraTVE LIDERANDO con un 19.6% de share y una media de 342.000 espectadores en @la1_tve



➡️ Más de 1.1 millones de espectadores conectaron en algún momento



➡️ Suma un 2.4% en el Canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YoU5p1fzTP — Dos30' (@Dos30TV) August 11, 2026

Después, 'Mañaneros 360' retuvo un día más el liderazgo en su franja de emisión. El programa presentado por Adela González, y desde este lunes por Aida Bao hasta la llegada de Jesús Cintora, obtuvo un 15,2% y 454.000 espectadores. Más de 2.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el magacín producido por La Cometa.

#Mañaneros360, con Adela y Aída al frente, LIDERA en @la1_tve con un 15.2% de share y una media de 454.000 espectadores



🟡 Más de 2.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/W2VGgnesnf — Dos30' (@Dos30TV) August 11, 2026

Por su parte, 'Espejo Público' se quedó este lunes en un 11% en Antena 3 mientras que la dupla de 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' en Telecinco anotó un 13% y un 11% respectivamente. 'En boca de todos' volvió a superar en Cuatro a 'Al rojo vivo' en La Sexta al marcar un 8,2% frente al 6,7% de su rival.

'El grand Prix' retiene el liderazgo por la mínima en prime time

En lo que respecta al prime time, La 1 consiguió liderar por la mínima con 'El Grand Prix', que sumó un 12,2% y 918.000 espectadores frente al 12,1% y 832.000 seguidores que obtuvo el nuevo capítulo de 'En tierra lejana' en Antena 3. Por su lado, Telecinco acertó con su estrategia de alargar 'First Dates' hasta el late night pues el dating show anotó uno de sus mejores datos con un 10,3% y 840.000 espectadores.