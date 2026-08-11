Kiko Hernández ve los ataques de Rosa Benito y Terelu Campos a 'Sálvame' en 'De Lunes a Viernes' y su réplica es voraz

'Renovarse o morir'. Ese es el lema de Kiko Hernández. Tras hacerse youtuber junto a su amigo Kiko Matamoros con 'Los Kikos TV', ahora el excolaborador de 'Sálvame' estrena programa en YouTube, 'Directamente Kiko'. Y, en su primera entrega, ha querido mandar un mensaje muy directo a sus excompañeras Rosa Benito y Terelu Campos.

Y es que, la pasada semana, ambas cargaban contra 'Sálvame' desde 'De lunes a viernes', el nuevo programa de Telecinco en el que colaboran. A diferencia de Lydia Lozano, que dejó claro que no piensa renegar del formato que la dio de comer durante 14 años, Terelu y Rosa se mostraron arrepentidas por haber formar parte de uno de los programas más exitosos de la historia de Mediaset.

Por ello, Kiko Hernández ha aprovechado el estreno de 'Directamente Kiko' para lanzarse a su yugular. Recordando las palabras que ambas pronunciaron en 'De lunes a viernes', el exgran hermano se muestra durísimo, en primer lugar, con la hermana de Carmen Borrego. "Rosa Benito dice 'Yo me fui con la cabeza alta' y sale Terelu: 'Yo también me fui con la cabeza muy alta'. ¿Tú qué te vas a ir con la cabeza alta, Terelu hija? Si no la has tenido nunca alta, primero que eres chaparrita", suelta, mofándose de su baja estatura, "y segundo que cuando te llamaban por teléfono y te decían de presentar se te caían las bragas enteritas".

"Como te llamen para presentar un programa te da igual cuál sea, te da igual que sea 'Sálvame', que sea 'La casa de los gemelos'… y ahora vas dando lecciones de moral, pero si estás en un 'Sálvame' descafeinado", asegura el youtuber, aprovechando la ocasión para meterse con el nuevo programa vespertino de Telecinco. De hecho, le recuerda que "el otro día te hicieron las trece catorce con el piso de Málaga. No hables de dignidad".

Kiko Hernández a Terelu Campos: "¡Qué ridícula eres! Rozas el patetismo"

Kiko Hernández afirma haber "escuchado las llamadas de teléfono, cuando te llamaban para que fueras a trabajar a 'Sálvame'. Yo he estado ahí cuando decían que presentaras. 'Venga, si presento sí'. Aunque cobraras menos que un colaborador, la cosa era el estatus, el presentar, porque la hija de María Teresa Campos no se merecía menos. ¡Qué ridícula eres! Rozas el patetismo, estás ahí para pelearte con tu hermana, que no lo vio nadie. Estáis más quemadas que el cenicero de un 'Bingo Las Vegas'. Tu trama ya no funciona".

Aunque el excolaborador también tiene unas duras palabras para la madre de Chayo Mohedano: "Rosa Benito tú eres capaz de vender a tu hija por pasta, eso me lo dijiste a mí delante de Mila Ximénez". "Lo que están haciendo (Terelu y Rosa) es exactamente lo mismo que estaban haciendo en el programa que tanto dinero les metió en el bolsillo y del que ahora reniegan", critica.

Por el contrario, Kiko Hernández muestra afable con Lydia Lozano quien, a diferencia de sus compañeras, no reniega del programa que le dio de comer: "Muy bien Lydia Lozano, por no morder la mano que te da de comer y por decir que estás orgullosa de participar en un proyecto como fue 'Sálvame'. Has estado durante 14 años en el mismo programa en el que he estado yo, donde todos los meses nos pagaban una nómina".

"Toda esa gente que dice ‘yo me fui con la cabeza muy alta', devolved el dinero que os habéis llevado por ese trabajo tan sucio que estabais haciendo. ¿A que todos los meses cobrabais? ¿A que todos los meses os ibais y vivíais a lo grande, verdad Terelu, verdad Rosa Benito?", las pregunta, antes de cargar nuevamente contra la que fuera cuñada de Rocío Jurado, a la que tacha de hipócrita: "Ay Rosa Benito, con todo lo que has hablado, has dicho, has contado".

"¿A que a mí no me has visto nunca en un plató de televisión hablando de alguien de mi familia y mucho menos poniéndole a parir, como tú has puesto a José Ortega Cano, a José Fernando, has permito que hable yo de tu hija, tú hablando con las amantes de Amador…?. Y ahora viene la señora todo digna para vendernos que ella es lo más pulcro que ha pisado un plató de televisión", añade Kiko Hernández.

Kiko Hernández: "De todas, la más digna es Lydia Lozano"

"Esa Terelu que ha vendido a su madre, que ha vendido absolutamente todo. Sois tan soeces, lo vendéis absolutamente todo, os arrastráis como caracoles, vais dejando la baba por ahí y os sentáis ahí para decir que tenéis dignidad. ¿Pero dónde tenéis la dignidad? No la habéis conocido nunca", prosigue.

E insiste en que, "de todas, la más digna es Lydia Lozano, la más honesta. Lo ha contado mil veces que no se iba del programa por no darnos el gusto de que estuviésemos ahí (dándole caña)… y es que lo íbamos a hacer, porque el programa funcionaba así. Pero no solo con Lydia, sino con el que se iba, con el que volvía, hasta con la presentadora, con Paz Padilla con lo del coronavirus", sentencia Kiko Hernández, quien promete en próximas entregas mostrar pruebas de todo lo que ha dicho sobre sus excompañeras.