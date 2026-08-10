La presentadora Lorena Cano pone al consejero de Ayuso contra las cuerdas en Telemadrid con lo que le pregunta sobre el ático

La polémica compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid ha saltado incluso a la televisión madrileña, donde Lorena Cano ha protagonizado una de las escenas más sonadas de la jornada mientras entrevistaba al consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín. Así, durante la conversación con la "mano derecha" de Isabel Díaz Ayuso, la presentadora de '120 Minutos' en Telemadrid ha sorprendido con su tajante tono a la hora de preguntar por el inmueble.

La escena no ha tardado en correr como la pólvora en redes, llegando a equipararse con la incómoda entrevista que Silvia Intxaurrondo realizó desde la misma televisión autonómica a la presidenta de la comunidad. En esta ocasión, la sustituta de María Rey era la encargada de hablar con el consejero para conocer las claves de la compra del ático realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid que tanto revuelo ha suscitado los últimos días.

Lorena Cano incomoda al consejero de Ayuso durante su entrevista en Telemadrid: "Aún faltan datos públicos"

"Le tengo que preguntar por la polémica del ático, aún faltan datos públicos sobre esa compra", señalaba Lorena Cano sin contemplaciones, poniendo contra las cuerdas a Miguel Ángel Martín, el principal señalado en esta trama. Pero la presentadora de '120 Minutos' no se ha quedado ahí. "¿Eso es lo habitual? Quiero decir, comprar un inmueble de millones de euros para un posible uso a futuro, sea cual sea, ¿es lo habitual?", insistía.

Ha sido entonces cuando el responsable de Planifica Madrid ha repetido el discurso de los últimos días reiterando que el inmueble de lujo se adquirió para "cubrir las necesidades que pueda tener la Comunidad de Madrid", poniendo como ejemplo la Real Casa de Correos. A su vez, al igual que Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a insistir en que la prioridad actual es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid y que la venta del ático junto a otros dos inmuebles en Gran Vía generarán importantes ingresos para la causa.

E ignorando de lleno la tajante pregunta de Lorena Cano, que ha resonado en redes por su actitud crítica con el gobierno madrileño desde Telemadrid, el consejero ha continuado señalando a la izquierda por "ver fantasmas" en la operación. Así, ha señalado que el Gobierno central está intentando "tapar sus vergüenzas" poniendo el foco en esta polémica.