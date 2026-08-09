Gabriel Rufián confiesa lo que opina ahora sobre Javier Ruiz tras dejar RTVE: tres palabras que muchos piensan

Duro golpe para TVE en general, y para 'Mañaneros 360' en particular. El pasado viernes, Javier Ruiz se despedía del matinal de la cadena pública que llevaba 15 meses presentando, un tiempo en el que ha conseguido convertir un programa prácticamente irrelevante en líder de audiencias y en referencia informativa. Son muchos los rostros, de todos los ámbitos, que han lamentado esta marcha, entre ellos Gabriel Rufián, quien ha definido al periodista con tres contundentes palabras.

Hacia el final de su última entrega al frente de 'Mañaneros 360', Javier Ruiz se dirigía a la audiencia para hacer una importante reivindicación: "Hoy sí queremos hacer una despedida reposada para dejarle un último mensaje. El lunes vuelve 'Mañaneros', pero yo ya no estaré aquí. Quiero lanzarles hoy este mensaje: esté quién esté aquí, nunca ha habido un momento más importante para estar conectado y para buscar información".

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"Vivimos una plaga de cosas que no lo son, de mentiras con dos ejes muy distintos, pero con un mismo fin. Estamos viviendo una plaga de falsificación del periodismo, hacer creer a la gente que todos somos iguales, que quienes agreden son iguales a quienes preguntamos, que quienes tapan son iguales a quienes cubrimos. Hacer creer que todos hacemos lo mismo, periodismo y sectarismo", lamentó Javier Ruiz a modo de reflexión.

Según el periodista, "hay una plaga de falsificación de la verdad por y para convertir a sus vecinos en traidores, por y para convertir a los diferentes en amenazas o por y para convertir la discrepancia en traición. Y esas dos plagas están intentando esparcir miedo, confusión y diluir la información y la verdad para que todos encontremos refugio en la magia, la brujería o el vudú de ciertas figuras políticas autoritarias".

"Así es que me van a permitir que hoy me despida diciendo esto. Que nunca ha habido un momento más importante para estar conectado, para buscar información", proseguía, recordando que "la última vez que me despedí de ustedes decía que había una guerra ahí fuera, ahora hay una batalla final y la batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención, de a quienes atienden y a quienes no, de a quiénes se creen y quién no".

Gabriel Rufián se despide de Javier Ruiz alabando su profesionalidad

Acto seguido, el presentador lanzaba una petición a la audiencia: "Sigan conectados. Ustedes tienen el poder en sus manos y se ha puesto nerviosa mucha gente. Ustedes tienen el poder en sus votos y sobre todo el del mando a distancia. Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra. Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera, en esta batalla y librar esta batalla por ustedes", sentenciaba Javier Ruiz.

Desde el mismo momento de su despedida, el periodista recibía el cariño de infinidad de rostros conocidos, de todos los ámbitos. Desde compañeros de profesión hasta políticos. Todos han querido dedicarle unas palabras de afecto y aprecio. Uno de los más contundentes ha sido Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso no ha dudado en alabar la profesionalidad del presentador.

A través de su cuenta de X, Gabriel Rufián escribía lo siguiente: "Uno de los mejores periodistas en la actualidad deja hoy TVE y solo cabe desearle lo mejor. Mucha suerte, Javier Ruiz. Ejemplo de honestidad, valentía y profesionalidad". Tres palabras con las que define la labor desempañada por el periodista en el matinal de La 1.

Uno de los mejores periodistas en la actualidad deja hoy TVE y solo cabe desearle lo mejor.



Mucha suerte, @Ruiz_Noticias.



Ejemplo de honestidad, valentía y profesionalidad. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 7, 2026

Otro de los rostros que se han unido a Gabriel Rufián en su despedida a Javier Ruiz ha sido Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. También a través de X, ha dado su opinión al respecto de esta marcha: "Pues Javier Ruiz se ha hecho un hueco tan relevante por no olvidar la profesión y no asustarse. Enfrente, el periodismo basura, como todo lo bueno degradado, hiede: como un médico que enferma, un profesor que miente, un enamorado que agrede, un científico que falsea… Enhorabuena Javier y mucha suerte, que falta le hace al periodismo".