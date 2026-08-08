'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 10 y martes 11 de agosto: Dos muertes, un tiroteo y una explosión en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 durante todo el verano a partir de las 23:15 horas tras las reposiciones de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 10 y martes 11 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 10 de agosto

El plan de Sadakat de llamar a Mine por la noche para que fuera a la mansión, no sale como ella pensaba. Alya decide quedarse y, Cihan siente que ella está de su lado. Mine, por su parte, se siente humillada y le reprocha a Sadakat que nada haya salido según lo previsto. Sin embargo, Sadakat le pide paciencia y continúa presionando a Alya para intentar que se aleje de Cihan.

La búsqueda de Hamada, el hombre al que ordenador matar a Boran, sigue sin dar resultados. Aunque consiguen localizarlo, vuelve a desaparecer antes de que puedan atraparlo. Ecmel culpa a Nadim de haber revelado el paradero de Boran, mientras Nadim sigue diciendo que fue Ecmel quien ordenó su asesinato.

En el hospital, Oskan está a punto de recibir el alta y Nare prepara la casa para su regreso. Antes de ir a recogerlo, Şahin le recuerda que siempre estará a su lado si alguna vez necesita ayuda. Sin embargo, cuando Nare entra en la habitación del hospital, descubre que está vacía. Poco después, Alya le comunica queOskan ha fallecido.

Por otro lado, Cihan toma una decisión sobre el futuro de Mine y del bebé. Le explica a Alya que Mine permanecerá en la mansión hasta el nacimiento del niño y que, después, vivirá con él en una casa que él mismo se encargará de comprar y mantener. Cuando se lo comunica a Mine, ella no entiende cómo pretende vivir separado de su hijo y está convencida de que esa decisión ha sido idea de Alya.

Alya, sin embargo, sorprende a Cihan al decirle que Mine y el bebé deberían quedarse en la mansión, aunque reconoce que todavía no sabe cuál será su propio futuro. La propuesta choca de frente con los planes de Sadakat, que ya quiere preparar una habitación para el niño, algo a lo que Cihan se niega.

Kaya acepta conocer a Ipek, la joven con la que Sadakat pretende casarlo.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 11 de agosto

Kaya conoce en persona a Ipek. Desde la distancia, Zerrin y Demir presencian el encuentro. Más tarde, Kaya queda con Zerrin para hablar y le confiesa que seguirá adelante con ese compromiso. Ella le pregunta si de verdad podrá querer a otra mujer y él responde que ha llegado el momento de pasar página.

Sadakat continúa haciendo planes para el futuro. Le asegura a Mine que ya está preparando una habitación para el bebé y que, cuando nazca, tanto ella como el niño vivirán en la mansión. Sin embargo, Cihan insiste en que ese no es el futuro que quiere para ellos y anima a Alya a no dejar que Sadakat consiga apartarla de su lado.

Şahin no renuncia a su relación con Nare, aunque ella sigue teniendo dudas. Cree que, si se confirma que Ecmel estuvo detrás del asesinato de Boran, será muy difícil superar todo lo que separa a sus familias.

La investigación sobre la muerte de Boran da un paso decisivo cuando Cihan, Kaya, Şahin y varios de sus hombres viajan a Siria para localizar a Hamada. Nada más llegar son atacados a tiros, pero consiguen capturarlo. Gravemente herido, Hamada revela antes de morir que la persona que ordenó el asesinato de Boran fue Nadim.

Sadakat se siente cada vez más desplazada por la influencia que Alya tiene sobre Cihan y, durante una discusión, le levanta la mano. Sin embargo, Alya la para, y le deja claro que ya no piensa dejarse intimidar.

Demir descubre que fue su propio padre quien ordenó matar a Boran y se enfrenta a él. Al saber que Cihan va tras él, Nadim intenta huir en coche, pero Kaya le persigue. Tras obligarlo a subir a su vehículo a punta de pistola, ambos forcejean y el coche acaba precipitándose por un acantilado y explotando ante la mirada de Cihan, Şahin, Demir y Zerrin.

El pequeño Deniz descubre que en la mansión están preparando una habitación para el bebé de Mine, a pesar de que Cihan le había prometido que eso no ocurriría. Muy afectado, sale corriendo y se cae por las escaleras.