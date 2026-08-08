'La Promesa', avance del capítulo del lunes 10 de agosto en RTVE: El engaño a Manuel y Julieta y una ruptura en el horizonte

En el capítulo 883 de 'La Promesa' del próximo lunes 10 de agosto, Simona asegura a Teresa que intentaron arreglar el problema de los postres de los señores pero Teresa le dice que con un lo siento habría sido suficiente y les pide que asuman su responsabilidad. Mientras, Candela tiene claro que Julio está detrás de todo lo sucedido.

Julieta le insiste a Ciro que piensa como Manuel y que no piensa perdonar como le ha insistido para conseguir lo que quería y le recrimina que se esté aprovechando de él. Por su parte, Lorenzo trata de convencerle de que vendan el manual por una cantidad y Julieta y Manuel no sepan que en realidad lo hacen por el doble y que él solo quiere ganar dinero.

Samuel le deja claro a Carlo que hará lo que él y María consideren oportuno sobre su boda mientras Cristóbal asevera que por él la pareja se habría casado hace meses. Y Carlo reconoce que él solo quiere lo mejor para María.

Ángela le confiesa a Curro que no quiere que Máximo le reconozca como su hija ni como nada y que no quiere tener ningún tipo de vínculo con él porque es prepotente, engreído y frío como el hielo y deja claro que para ella no es su padre.

Martina le dice a Adriano que esto no puede seguir así mientras él asegura que son dos traidores por haberse acostado a espaldas de Jacobo. Y ella le reconoce que la única solución es romper con Jacobo.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 882 emitido este jueves 6 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Jacobo le confesaba a Adriano que no concibe su vida sin Martina y Adriano se sentía fatal después de haberse acostado con ella.

Petra ponía trabas al bautizo de Janita, lo que hacía temer a las demás que haya vuelto a las andadas. María le explicaba a Carlo que le quiere, pero no de manera apasionada: es un amor que se va construyendo. Cristóbal recriminaba a las cocineras que el postre de los señores estaba asqueroso, y Candela empezaba a sospechar que Julio les ha declarado la guerra.

Por su parte, Curro reprochaba a Máximo que no valore tener una hija como Ángela. Lorenzo convencía a Ciro para vender el manual a mil pesetas, y este lograba cerrar su primera venta. Julieta hablaba con Manuel para que defienda su empresa; pero para él, Julieta es la prioridad.

Petra seguía dando la razón a los duquesitos, lo que terminaba de alarmar a las chicas definitivamente. Carlo ponía en marcha su campaña para convencer a María de casarse aprovechando el bautizo, movilizaba a Teresa y a Pía para ello. Y Máximo tomaba una decisión definitiva respecto al reconocimiento público de Ángela. ¿De qué se tratará?