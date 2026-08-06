'La Promesa', avance del capítulo del viernes 7 de agosto: la importante decisión sobre Ángela y la traición a Jacobo

En el capítulo 882 de 'La Promesa' de este viernes 7 de agosto, Jacobo le confiesa a Adriano que no concibe su vida sin Martina; Adriano se siente fatal.

Petra pone trabas al bautizo de Janita, lo que hace temer a las demás que haya vuelto a las andadas. María le explica a Carlo que le quiere, pero no de manera apasionada: es un amor que se va construyendo. Cristóbal recrimina a las cocineras que el postre de los señores estaba asqueroso, y Candela empieza a sospechar que Julio les ha declarado la guerra.

Por su parte, Curro reprocha a Máximo que no valore tener una hija como Ángela. Lorenzo convence a Ciro para vender el manual a mil pesetas, y este logra cerrar su primera venta. Julieta habla con Manuel para que defienda su empresa; pero para él, Julieta es la prioridad.

Petra sigue dando la razón a los duquesitos, lo que termina de alarmar a las chicas definitivamente. Carlo pone en marcha su campaña para convencer a María de casarse aprovechando el bautizo, moviliza a Teresa y a Pía para ello. Máximo ha tomado una decisión definitiva respecto al reconocimiento público de Ángela. ¿De qué se tratará?

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 882 emitido este jueves 6 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Máximo pedía tiempo para pensarse lo de reconocer a Ángela como su hija e intentaba comprar el silencio de Lorenzo, que no transigía

María invitaba a sus compañeras al bautizo de Janita, pero no a los señores. Son Alonso y Curro los que le pedían a la doncella poder asistir al bautizo, y Manuel también quería ir. Cristóbal reprochaba a Leocadia su actitud, recordándole que quiere a Ángela como a una hija.

Teresa se quedaba de piedra al ver a Petra defender a su hermana Tomasa. A solas con Tomasa, Julio revelaba su verdadera intención: vengarse de las cocineras. Carlo confesaba a María su amor y su deseo de casarse cuanto antes. Manuel intentaba arreglar las cosas con Julieta, y ella le advertía de que vigile a Ciro o acabará arrasando con todo.

Ciro y Lorenzo ponían en marcha su malicioso plan para aprovecharse del heredero del marquesado. Adriano recibía buenas noticias del oftalmólogo y, para celebrarlo, Martina le proponía una escapada. Pero Jacobo regresaba de manera inesperada, impidiendo los románticos planes de Martina y Adriano.