'La Promesa', avance del capítulo del jueves 6 de agosto: el malicioso plan de Lorenzo y Ciro y un impactante regreso

En el capítulo 881 de 'La Promesa' de este jueves 6 de agosto, Máximo pide tiempo para pensarse lo de reconocer a Ángela como su hija e intenta comprar el silencio de Lorenzo, que no transige.

María invita a sus compañeras al bautizo de Janita, pero no a los señores. Son Alonso y Curro los que le piden a la doncella poder asistir al bautizo, y Manuel también quiere ir. Cristóbal reprocha a Leocadia su actitud, recordándole que quiere a Ángela como a una hija.

Teresa se queda de piedra al ver a Petra defender a su hermana Tomasa. A solas con Tomasa, Julio revela su verdadera intención: vengarse de las cocineras. Carlo confiesa a María su amor y su deseo de casarse cuanto antes. Manuel intenta arreglar las cosas con Julieta, y ella le advierte de que vigile a Ciro o acabará arrasando con todo.

Ciro y Lorenzo ponen en marcha su malicioso plan para aprovecharse del heredero del marquesado. Adriano recibe buenas noticias del oftalmólogo y, para celebrarlo, Martina le propone una escapada. Pero Jacobo regresa de manera inesperada, impidiendo los románticos planes de Martina y Adriano.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 881 emitido este martes 4 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Leocadia desvelaba que sigue viva porque Rómulo se negó a ejecutar el encargo de Cruz y le perdonó la vida. Una información que provocaba que todos se quedaran de piedra. El marqués temía las repercusiones si esta historia sale a la luz.

Por su parte, Julio parecía aceptar las disculpas de las cocineras. La calma que precede a la tormenta. Mientras, Tomasa le exigía a Petra que, de ahora en adelante, la defienda.

Carlo seguía percibiendo gestos extraños entre María y Samuel, y la doncella se daba cuenta de que algo le pasa: anda despistado y tristón. Al final, Carlo le decía que su tío no oficiará el bautizo. Lorenzo y Ciro celebraban que Manuel haya accedido a vender el manual. Julieta se enfadaba con Manuel y le advertía de que, si sigue así, acabará perdiendo la empresa.

Curro aseguraba a Ángela en su vuelta que estará a su lado pase lo que pase, especialmente en un momento tan difícil. Martina prometía a Adriano que, cuando Jacobo regrese, romperá su compromiso para que puedan vivir su amor. Alonso proponía a Máximo reconocer públicamente a Ángela antes de que todo estalle, pero él, por el momento, se negaba.