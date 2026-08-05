'Valle Salvaje', avance del capítulo 460 del jueves 6 de agosto: Luisa huye con el hijo de Adriana en RTVE

En el capítulo 460 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este jueves 6 de agosto, Pura se defiende de las acusaciones de Rosalía asegurando que jamás se les ocurriría arrebatar un bebé a su madre y que iría en contra de su vocación. Pero las caras de Petra al escucharla son un poema.

Mercedes le solicita a Rafael firmar la paz y sellar un acuerdo entre la Casa Grande y la Casa Pequeña tal y como le pedía Dámaso. Y el duque le pide a su tía tiempo para pensárselo.

Por su parte, Alejo le confiesa a su tía Mercedes que su hermano Rafael tiene muchas dudas y sospechas sobre las intenciones de Dámaso al querer fusionar ambas casas y trata de averiguar que hay detrás de todo esto mientras el propio Dámaso les escucha.

Paralelamente, José Luis le deja claro a Rafael que su hermano Julio jamás habría puesto en peligro a la Casa Grande y que tenía muy claro lo que implica ser duque y no duda incluso en decirle que ojalá siguiera vivo y fuera él quien ostentara aún el título.

Manuela se planta con Braulio y le dice que lo mejor es que dejen de verse después de compartir con Alejo cómo alguien le ha robado su novela favorita.

Leonor insiste en defender ante las parteras que María es la hija de su hermana Rosalía y tanto Pura como Petra siguen defendiéndose ante ella, Rosalía y Bárbara. Mientras, Luisa busca en la cabaña la prueba con la que demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados y tras encontrar al bebé decide huir con él.

Imagen del capítulo 460 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso aseguraba a Mercedes que una vez consigan acabar con José Luis le tocará el turno a Victoria y que su ex mujer pagará por todo el daño que les ha hecho.

Paralelamente, cuando Mercedes le mostraba su malestar por las mentiras de Dámaso, Victoria le advertía de que tiene un plan para solucionar todos sus problemas pero para poderlo llevar a cabo necesita su ayuda.

José Luis y Don Hernando hablaban con Rafael para saber qué decisión ha tomado con respecto a la petición de Enriqueta y le hacían ver la locura que sería que le entregue el palacio. Mientras, Alejo no paraba de sentirse culpable porque si él no hubiera acabado con su tío Domingo nada de esto habría sucedido.

Pura y Petra se presentaban por sorpresa en el Valle preguntando por Rosalía. Lo que no sabía ninguna de las dos es que todo era un cebo para demostrar que robaron a los bebés. Mientras, Luisa aseguraba a Leonor que harán justicia por todo lo que han hecho.

Matilde encontraba una inesperada aliada en Enriqueta, que le da una lección de humildad a Nicolás. Y finalmente, Martín y Pepa terminaban besándose.