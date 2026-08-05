Mediaset comienza la cuenta atrás para el estreno de 'El Chiringuito': Pedrerol promete "polémicas" y "fichajes" en su primera promo

Tras 13 años en Atresmedia, 'El Chiringuito' arranca una nueva etapa este verano bajo el paraguas de Mediaset, y en el grupo lo tienen todo listo para el desembarco de Josep Pedrerol y su equipo en Cuatro y Energy. El grupo de Fuencarral ha lanzado ya el primer vídeo promocional con el periodista deportivo como protagonista, en el que aparecen celebrando su "cambio de campo".

"¡Atención, bombazo! Fichajes, polémicas y los mejores tertulianos", comienza advirtiendo Josep Pedrerol en la primera autopromoción emitida por Mediaset, que pone finalmente fecha al gran estreno del formato en Mega. Así, será el próximo 17 de agosto cuando el periodista y su equipo de colaboradores arranquen su nueva etapa lejos de Mega.

Cabe recordar que 'El Chiringuito' desembarcará en su nueva casa televisiva con una nueva estrategia: podrá seguirse a través de dos cadenas. Es por eso que Josep Pedrerol aparece desfilando hacia un campo de fútbol al inicio de la promo por un pasillo en el que se puede leer a ambos lados Energy y Cuatro, las dos cadenas que ofrecerán entregas del magacín deportivo.

Mediaset lanza la primera promo de 'El Chiringuito': Día de estreno y su horario en Enery y Cuatro

De lunes a jueves, a partir de las 23:45 horas se ofrecerá la tirada diaria del espacio en Energy, siendo este su canal principal, mientras que los domingos tendrá lugar una cita especial en Cuatro a partir de las 00:00 horas. Cabe destacar también que habrá un espacio previo al magacín que llegará bajo el nombre de 'La Cuenta Atrás', en el que se hará un repaso de las claves de la jornada deportiva.

"El fútbol cambia de campo, ahora se juega en Mediaset", termina anunciando Josep Pedrerol en el primer vídeo promocional de 'El Chiringuito', que no adelanta cómo será el plató o su nueva línea de estilo tras romper con Atresmedia y Mega tras más de una década. Lo que sí está más que confirmado es el equipo humano que acompañará al periodista deportivo en esta nueva etapa.

A partir del lunes 17 de agosto el fútbol cambia de campo, ahora se juega en @mediasetcom ⚽ #ElChiringuito



De lunes a jueves, @elchiringuitotv con @jpedrerol, a las 23:45h en Energy, y los domingos a las 24:00h en #cuatro 💥 https://t.co/bqU3SA9gyw pic.twitter.com/hAiI60QKZO — Cuatro (@cuatro) August 5, 2026

El presentador contará con la cantera de rostros habitual del formato liderada por Edu Aguirre, Fernando Sanz, Carme Barceló, Paco Buyo, Javier Balboa, Diego Plaza, Juanfe Sanz, Jorge d'Alessandro, Cristóbal Soria, Alfredo Duro, Jota Jordi o Álex Silvestre entre otros. Además, en esta nueva etapa el espacio contará con corresponsalías en Andalucía (Gonzalo Tortosa), Bilbao (Edu Velasco) y Barcelona (José Álvarez y Marc Núñez). También contarán con los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte para analizar las principales polémicas.