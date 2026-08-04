'Valle Salvaje', avance del capítulo 459 del miércoles 5 de agosto: la trampa de Rosalía y la alianza contra Dámaso en TVE

En el capítulo 459 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 5 de agosto, Dámaso asegura a Mercedes que una vez consigan acabar con José Luis le tocará el turno a Victoria y que su ex mujer pagará por todo el daño que les ha hecho.

Paralelamente, cuando Mercedes le muestra su malestar por las mentiras de Dámaso, Victoria le advierte de que tiene un plan para solucionar todos sus problemas pero para poderlo llevar a cabo necesita su ayuda.

José Luis y Don Hernando hablan con Rafael para saber qué decisión ha tomado con respecto a la petición de Enriqueta y le hacen ver la locura que sería que le entregue el palacio. Mientras, Alejo no para de sentirse culpable porque si él no hubiera acabado con su tío Domingo nada de esto habría sucedido.

Pura y Petra se presentan por sorpresa en el Valle preguntando por Rosalía. Lo que no saben ninguna de las dos es que todo es un cebo para demostrar que robaron a los bebés. Mientras, Luisa asegura a Leonor que harán justicia por todo lo que han hecho.

Matilde encuentra una inesperada aliada en Enriqueta, que le da una lección de humildad a Nicolás. Y finalmente, Martín y Pepa terminan besándose.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía avisaba a Luisa y Bárbara de que ha caído en la cuenta de que la noche en la que se llevaron a María también robaron algo más.

José Luis hablaba con Alejo sobre la propuesta de Dámaso a Rafael de fusionar la Casa Grande y la Casa Pequeña para solucionar los problemas financieros a los que se enfrentan. Y Pedrito le hacía ver a Mercedes que su tía Victoria ha cuidado muy bien de la Casa Pequeña durante su enfermedad y que se ha preocupado mucho por su estado.

Don Hernando le anunciaba a Enriqueta que ha descubierto que tiene impagos con la villa de Madrid y que ha puesto a sus hijos al borde de la ruina. Paralelamente, Enriqueta lograba arrinconar a Rafael para que salde la deuda que tienen con ella.

Victoria informaba a Mercedes de que Dámaso se comprometerá a traer a los jornaleros que se marcharon tras el escándalo y que aún tiene que desvelarle cuál es el verdadero objetivo de su alianza.

Pepa le agradecía a Martín por pasar un rato con ella ahora que necesita tener compañía. Por su parte, Martín se encaraba con Amadeo y le dejaba claro que si Pepa está mal es por la marcha de su hijo.

Desbordado por la presión, Rafael perdía el control y expulsaba a Rosalía de Valle Salvaje no sin antes hacerle la pregunta clave: ¿Es María su hija?