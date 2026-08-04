Mediaset cambia de estrategia en su programación: Tira de 'First Dates' y amplía sus emisiones ante sus cifras de audiencia

Si hay un programa que se ha convertido en el comodín de Telecinco es 'First Dates'. El dating show presentado por Carlos Sobera aparece y desaparece de la programación de la cadena como por arte de magia. Así, después de haber dado el salto a diferentes prime times durante el verano, ahora el espacio gana peso en la parrilla en access prime time.

Después de que la semana pasada 'First Dates' ya ampliara su emisión a la noche de los domingos, esta semana hará lo propio sumando también una nueva noche. Y es que Telecinco ha decidido aprovechar la despedida de 'De Viernes' para ofrecer también una ración del programa de citas en la noche de los viernes justo antes de las reposiciones del espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Con este cambio, 'First Dates' pasará a emitirse de domingo a viernes a partir de las 21:50 horas y por tanto durante seis de las siete noches de la semana faltando solo a su cita con la audiencia en el prime time de los sábados. Cabe decir que este experimento ya se llevó a cabo el año pasado, por lo que ahora Telecinco repite su estrategia de llevar el dating show al quinto prime time de la semana.

Por si fuera poco con sus seis días de emisión en el access de Telecinco, cabe recordar que Cuatro también emite reposiciones de 'First Dates' de lunes a jueves entre las 21:05 y las 21:35 horas justo antes de las reposiciones de 'Viajeros Cuatro', que han tomado el relevo de 'Horizonte'.

Con ello, Telecinco sigue exprimiendo 'First Dates' después de que el dating show suela ser una de las opciones preferidas de la audiencia en el access durante el verano junto a 'Viaje al centro de la tele' en La 1. Así, suele liderar por encima de las reposiciones de 'El Hormiguero' después de haberse consolidado poco a poco en esta complicada franja de emisión.

Además busca también consolidar el formato en su parrilla después de que la pasada primavera, 'First Dates' se quedara sin hueco en Telecinco por el estreno de la última edición de 'La isla de las tentaciones' en access prime time y la llegada de 'Horizonte' al access diario de Cuatro.