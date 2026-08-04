Atresmedia toma medidas con este cambio de programación ante el batacazo de la serie 'Padre no hay más que uno'

Antena 3 tira la toalla con la serie de 'Padre no hay más que uno'. Tras el gran fiasco en audiencias de la ficción basada en la saga cinematográfica de Santiago Segura, Atresmedia ha decidido relegar la serie a la madrugada y apostar por la película en prime time.

Así, Antena 3 ya anuncia en una promo que este jueves emitirá la primera parte de 'Padre no hay más que uno con Santiago Segura y Toni Acosta a partir de las 23:00 horas. Algo que conllevará que la ficción que está basada en la saga de éxito pase a emitirse en plena madrugada.

🔝 ¡Los jueves más #PadreNoHayMásQueUno que nunca! 🔝



🎬 A las 23:00h disfruta de la PRIMERA PELÍCULA de la saga.

📺 Después, NUEVOS CAPÍTULOS de la serie.



Solo en Antena 3. pic.twitter.com/gJcitSB7Iy — Antena 3 (@antena3com) August 4, 2026

Este movimiento coincide con el estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo programa de Inés Hernand en La 1. Así, Antena 3 ha optado por confrontar a este nuevo lanzamiento con una de sus películas de más éxito para tratar de poner las cosas difíciles a la nueva apuesta de la cadena pública y emitir los capítulos 5 y 6 de la serie protagonizada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández a partir de la 1 de la mañana.

Asimismo, esta estrategia llega después de que 'Padre no hay más que uno, la serie' se haya convertido en todo un lastre para las audiencias de Antena 3. La ficción se estrenó con un 8.3% de share y 677.000 espectadores. Unos datos poco halagüeños que descendían hasta el 6.3% de cuota y 613.000 televidentes con la emisión de su tercer y cuarto episodio.

Audiencias de 'Padre no hay más que uno, la serie':

Capítulo 1 (23/07/2026): 8,3% y 677.000

Capítulo 2 (23/07/2026): 7,9% y 549.000

Capítulo 3 (30/07/2026): 6,6% y 547.000

Capítulo 4 (30/07/2026): 6% y 421.000

Así queda la programación de Antena 3 este jueves 6 de agosto: