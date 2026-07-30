Un invitado de 'Y ahora Sonsoles verano' denuncia el trato del programa durante su intervención y tacha de "telebasura" a Antena 3

En los últimos días, 'YAS Verano' está analizando la agresión a una menor en Moguer (Huelva) por parte de otras tres menores. Y este miércoles, el programa que presenta Pepa Romero, ha conectado con Daniel Martín, uno de los jóvenes que denunció los hechos al compartir las imágenes en redes y que, ahora, ha recibido amenazas por parte de la madre de una de las presuntas agresoras.

De primeras, Daniel ha tratado de explicar cómo se produjo todo. "Resulta que yo vi el vídeo antes de que fuera viral. A mí me salió el vídeo en una cuenta falsa y luego lo vi en Act2ality, yo primeramente no subí las imágenes ni las publiqué porque sabía que eran menores. Yo subí los vídeos a historias de Instagram cuando ya una cuenta los había subido y puse que me daba vergüenza", ha expuesto el invitado.

Pero Pepa Romero no ha dudado en cortarle para cuestionarle porque él había colgado el vídeo con las caras de las menores visibles. "Yo puse el vídeo tal y como estaba, yo había hablado antes con una persona del entorno y me dio las gracias por visibilizarlo. Lo de las caras es verdad que son menores pero yo no lo veo tan mal porque si han tenido la valentía de ir todas a por una también tienen que atenerse a las consecuencias porque además ellas empezaron a mandar el vídeo por el pueblo", ha seguido defendiendo el joven.

Tras ello, Carlos Quílez también se ha enfrentado a él asegurando que estaba totalmente equivocado en su defensa. "Lo que has hecho, yo no sé si la fiscalía puede actuar de oficio o no, pero colgar en las redes un vídeo de menores de edad con la cara descubierta porque tu concepto de la justicia es totalmente disparatado...", le ha llegado a reprochar el colaborador. "¿Puedo decir una cosa? El vídeo está con las caras destapadas en una cuenta de noticias que es de la misma cadena de Antena 3, que es Ac2ality y tiene más de veinte mil visualizaciones", se ha defendido Daniel. A partir de ahí, tanto Isabel Rábago como otros colaboradores de 'YAS Verano' se han encarado al invitado y le han censurado su actitud. Y finalmente, Pepa Romero le ha despedido abruptamente sin dejar que se pudiera defender.

YAS Verano pone fin a la entrevista con Daniel después de que este asegurara que vio primero el vídeo de la agresión de Huelva en Ac2ality, medio digital participado mayoritariamente por Atresmedia, donde se publicó con las caras sin pixelar antes de subirlo a sus redes sociales. pic.twitter.com/YXU8zg7o4h — EliamSweet (@eliamsweet) July 29, 2026

Tras sentirse censurado y atacado por 'YAS Verano', Daniel Martín ha querido exponer lo sucedido en su cuenta de "X" y ha terminado estallando fuertemente contra Antena 3. "Grabo este vídeo con una indignación increíble porque acabo de salir en el programa de 'Y ahora Sonsoles' y me han metido como para echarme a mí todas las culpas de la difusión del vídeo de las cuatro niñas, echando balones fuera", se ha quejado de primeras el joven.

"Como no me han dejado hablar, grabo este vídeo porque por aquí no me van a poder silenciar. Básicamente a mí me escribieron para hablar de este tema porque fui la primera persona que le dio voz, no la primera persona que compartió el vídeo porque literalmente el primer medio que publicó el vídeo sin censurar las caras y sin tapar absolutamente nada fue Act2lity, que pertenece a Antena 3. Por lo tanto, los primeros fueron ellos", ha seguido explicando Daniel Martín.

Tras ello, el joven ha relatado lo que él ha querido contar en 'YAS Verano' y cómo le han atacado por haber cometido un delito. "Cuando me han dicho que he cometido un delito, les he dicho que yo cogí el vídeo de Act2ality y cuando he dicho eso y que pertenece a Antena 3 me han silenciado y me han quitado del medio. Espero que lo compartáis, Antena 3 es telebasura", ha concluido.