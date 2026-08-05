Juanra Bonet destapa el secreto mejor guardado de 'Allá tú' sobre sus concursantes en Telecinco

Juanra Bonet ha paralizado '¡Allá tú!' mientras un concursante dudaba sobre la cifra de su oferta para desvelar uno de los secretos mejor guardados del formato de Telecinco. El presentador ha terminado desvelando cómo es el proceso que se sigue detrás de cámaras y ante notario para decidir qué concursante es el que pasa del atril al centro del plató en cada emisión.

David, de Valencia, dudaba ante una temprana oferta de la banquera por un total de 3.333 euros, una cifra que ha despertado curiosidad en el concursante. Así, el que probaba suerte frente a las cajas de todos sus compañeros este martes ha compartido su teoría sobre nos números repetidos, como el de la oferta, que le persiguen, en concreto su matrícula de coche, que también coincide con la de su atril: 12.

Juanra Bonet explica cómo se escoge qué concursante de '¡Allá tú!' juega por el dinero

Ha sido entonces cuando, dejando a un lado las teorías del concursante o "las señales" que estaba intentando descifrar, Juanra Bonet ha interrumpido la emisión para hablar por primera vez sobre la mecánica que el concurso de Telecinco sigue para escoger quién del numeroso elenco de concursantes que llenan el plató cada día pasa al centro de la acción, jugándose los 150.000 euros.

"Los sorteos del notario no se hacen con vuestro apellido, nombres y DNI, se sortea el lugar del atril que va a jugar, no la persona", ha advertido entonces el presentador, aclarando que a la hora de otorgar la oportunidad real de hacerse con el premio del programa, ni siquiera tienen en cuenta la identidad de cada concursante, tratándose de un proceso imparcial y aleatorio.

Tras la aclaración ofrecida por Juanra Bonet, el valenciano ha decidido rechazar la oferta y continuar jugando con la esperanza de conseguir más dinero que el que proponía la banquera. Y la apuesta del concursante ha dado sus frutos, pues ha terminado la entrega plantándose ante una oferta de 25.000 euros.