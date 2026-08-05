Antonio Naranjo tacha de "chuminada" la polémica del ático de Ayuso y su crítica velada a TVE se le vuelve en contra

La polémica en torno al ático que compró la Comunidad de Madrid en Chamberí sigue en lo más alto después de que este miércoles hayamos conocido que se pagaron 6,3 millones de euros por él. Horas después, Isabel Díaz Ayuso ha comparecido ante la prensa asegurando que ella no tiene ninguna información sobre este asunto. Una rueda de prensa que ha emitido 'Mañaneros 360' en TVE. Y precisamente, Antonio Naranjo ha querido cuestionar a través de su cuenta de "X" al programa de Javier Ruiz.

Así, el presentador de 'El análisis diario de la noche' en Telemadrid no ha dudado en citar al vídeo compartido por la cuenta de 'Mañaneros 360' con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso para lanzar una crítica velada a la cadena pública. En esas declaraciones, la presidenta se ha defendido asegurando que "Planifica Madrid compra y vende inmuebles y no tengo ni la menor idea porque no es mi competencia".

"Creo que lo mejor en este caso es dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en una cuestión como esta. He visto la intención de mezclar ahí el donde vivo y donde vamos a trabajar estos meses, que todavía no lo sabemos. Yo solo digo que si hubiera querido tener una vivienda para mí he tardado un poquito, siete años, lo lógico habría sido hacerlo el primer día como tantos ministros que no sabemos ni dónde viven ni dónde tienen inmuebles ni cuánto cuestan", ha seguido diciendo Díaz Ayuso.

Como decimos, Antonio Naranjo ha querido dar la cara por la presidenta de la Comunidad de Madrid y no ha dudado en utilizar el vídeo de 'Mañaneros 360' para lanzar una pregunta sobre lo que va a hacer ahora TVE para desviar el foco de las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ayuso y el ático. A ver qué se inventan ahora los que tapan a Sánchez, a ZP, a Begoña, al Fiscal General, a la directora de la GC y a todo lo que sea menester y desvían atención con chuminadas", son las palabras que ha empleado Antonio Naranjo para señalar a RTVE por tratar de engañar según él a la audiencia con "chuminadas".

Ayuso y el ático.



A ver qué se inventan ahora los que tapan a Sánchez, a ZP, a Begoña, al Fiscal Geberal, a la directora de la GC y a todo lo que sea menester y desvían la atención con chuminadas. pic.twitter.com/x3G5RSJVLb — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) August 5, 2026

Lluvia de críticas a Antonio Naranjo por su defensa de Ayuso y su crítica a TVE

Sin embargo, este alegato se le ha vuelto en contra a Antonio Naranjo pues las redes se han llenado de críticas hacia él acusándole de estar retorciendo la realidad por defender a Ayuso y poder proteger así su puesto como presentador en Telemadrid.

"Poco te paga Ayuso, Antonio. Poco te paga", ha destacado el periodista Antonio Maestre, habitual colaborador de 'Al rojo vivo' y 'La Sexta Xplica' en La Sexta y que ha denunciado en varias ocasiones como Telemadrid le vetó tras la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid.



"No se puede justificar lo injustificable", "¿Cuanto cobras de Ayuso por tanto encubrimiento?", "Se está jugando su puesto en Telemadrid. Y se nota" o "Antonio, te pagan poco para avergonzarte de esta manera" son otros de las respuestas que le han dado al periodista poniéndole la cara colorada por su defensa a ultranza de la presidenta de Madrid.

Poco te paga Ayuso, Antonio. Poco te paga. https://t.co/Dx7OwlTLXs — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 5, 2026

¿En la lista de distribución de “salid a defender a Ayuso”? https://t.co/69T9khQkSK — Montse Mínguez (@montseminguez) August 5, 2026

No se puede justificar lo injustificable. https://t.co/A0ChMIGzZW — Alberto Pérez Giménez 🇪🇸 🇺🇦 🇪🇭 💚 (@albertopgimenez) August 5, 2026

Llega a comprarse Pedro Sánchez un ático de 6 millones de €uros y te montas un maratón de 12 horas de tu programa de lunes a domingo con lo mejorcito de OKDIARIO, EL DEBATE, THE OBJECTIVE y PERIODISTA DIGITAL https://t.co/yATCF8mrDE — BĒR (@BernarGM) August 5, 2026

Cuanto cobras de Ayuso por tanto encubrimiento? https://t.co/JvlrS4c01r — Carles Casamayor (@CarlesCasamayor) August 5, 2026

Deberíamos de empezar a usar la palabra vocero en vez de periodista. Por llamar a las coass por su nombre. https://t.co/Py3zrMNHEU — Pablo Ruiz (@pabloruizbcn) August 5, 2026

Poco te paga para todo lo que tragas, colega https://t.co/4bLDFoLt8s — El mayor de la Medes (@kalimero) August 5, 2026

Que vergüenza, defender lo que hasta en su partido cuestionan, al final Pablo Casado tenía razón. No tiene un pase pero lo del ático ya se ha pasado https://t.co/7RUEl7UzIr — Merche (@MercheBust44131) August 5, 2026

Se está jugando su puesto en Telemadrid. Y se nota. https://t.co/W8CEgh1ZrJ — Álex Dorado Nájera 🌍♻️🦤 (@DoradoAlex) August 5, 2026

Justificar a esta mujer es igual de lamentablemente que intentar decir que la tierra es plana…. https://t.co/qUrBm8mfwO — Laura Gordillo (@gordillo_laura) August 5, 2026

Antonio, te pagan poco para avergonzarte de esta manera. https://t.co/lf5HNEt3h0 — Supercrisis (@supercrisisblog) August 5, 2026

Más estómago que una ballena azul tiene este. https://t.co/x79q8no84w — Cristóbal (@MorenteSeMueve) August 5, 2026

Has tuiteado esto con alguien poniéndote una pistola en la cabeza amenazando con apretar el gatillo? Porque si no no entiendo, es patético https://t.co/xT8j96fklL pic.twitter.com/gCxOqIUjIR — el mostoleño (exiliado) (@basaltar_) August 5, 2026

Estar acojonado porque sabes que vas a la calle en cuanto esta señora caiga es normal, soltar tal cantidad de sandeces en 140 caracteres es esperpéntico. https://t.co/ToiPSF9DEG — lalalalalala (@lalalalalatsech) August 5, 2026

Entiendo que te juegas tu puesto de trabajo, pero no te da vergüenza ser un lameculos de este calibre? — Rosendo Gabardini (@RosendoGabardin) August 5, 2026