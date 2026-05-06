Arturo Valls releva a Juanra Bonet en el regreso de uno de los formatos de entretenimiento de Antena 3 tres años después

Pese a que han pasado tres años desde el estreno de su primera edición, Antena 3 ha decidido recuperar ahora el concurso 'El círculo de los famosos' con una nueva temporada que estará marcada por el cambio de presentador tras el salto de Juanra Bonet a Mediaset.

Así, tal y como ha pasado con la segunda temporada de 'Juego de pelotas', que conducirá Patricia Conde, Atresmedia se ha visto obligada a buscar un nuevo presentador para liderar la nueva temporada de 'El círculo de los famosos', que comienza ahora su producción.

A diferencia de lo que pasará con 'Juego de pelotas' para esta renovada temporada de 'El círculo de los famosos', Antena 3 ha elegido a uno de sus rostros más emblemáticos pues se ha decantado por Arturo Valls, que amplía así su trabajo en el grupo a pesar de ya no tener contrato de exclusividad.

De esta forma, Arturo Valls tomará el relevo de Juanra Bonet en 'El círculo de los famosos' y compaginará su labor al frente de este concurso con la conducción de 'El 1%', que ya ha sido renovado por una tercera temporada, y de 'Mask singer: adivina quién canta', cuya quinta edición se emite actualmente en el prime time de los miércoles.

Hay que recordar que la primera edición de 'El círculo de los famosos' se emitió entre febrero y marzo de 2023 con una media del 11,8% y 1.122.000 espectadores en sus ocho programas. Ahora tres años después, el grupo vuelve a confiar en este concurso para sumarse a su larga apuesta por el entretenimiento con concursos como '¡Salta!', 'La ruleta de la suerte', 'Juego de pelotas', 'El 1%' o 'Atrapa un millón'.

En esta nueva edición de ‘El círculo de los famosos’ volverán a participar más de 50 celebridades distintas que tendrán un objetivo claro: ayudar a los concursantes anónimos a responder a las preguntas y llevarse el premio final. En cada entrega estarán presentes siete famosos diferentes, expertos en una categoría distinta cada uno de ellos.

Así es 'El círculo de los famosos'

Arturo Valls, nuevo presentador de 'El círculo de los famosos'

'El círculo de los famosos' se caracteriza por un espectacular plató con un colosal círculo en movimiento en el centro con sillas giratorias a su alrededor. Por primera vez en televisión, el plató es tan importante como las personas que se encuentran en él.

En él, tres concursantes se enfrentan en una divertida batalla de conocimiento en la que el objetivo es mantener su puesto en el centro del círculo, acertando correctamente las respuestas y evitando ser expulsado del círculo con respuestas incorrectas. El concursante que consiga cerrar el círculo contestando las siete categorías de la noche tendrá la oportunidad de llevarse a casa el gran premio del concurso. Para lograrlo, diferentes celebridades les ayudarán poniendo a su disposición sus conocimientos.