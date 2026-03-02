Patricia Conde, fichaje sorpresa de Antena 3 para sustituir a Juanra Bonet en este programa

'Juego de pelotas', el concurso que presentó Juanra Bonet el pasado otoño en Antena 3 ha comenzado las grabaciones de su segunda edición, que fue renovada tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero tras su gran estreno. Tras la marcha del presentador a Telecinco como presentador de '¡Allá tú!', Atresmedia ha fichado a Patricia Conde como su sustituta.

La actriz y presentadora se incorpora al formato para capitanear esta nueva etapa en la que, de nuevo, dos grupos de concursantes que competirán por un premio en metálico en una "batalla de pelotas". Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo… y una presentadora con muchas ganas de hacerles preguntas.

De esta manera, Patricia Conde vuelve a Atresmedia como presentadora para tomar el relevo de Juanra Bonet en la nueva temporada de 'Juego de pelotas', el programa producido por Warner Bros. ITVP España y que se graba en el hub de Talpa Studios en Bélgica.

Cabe recordar que actualmente Patricia Conde forma parte del casting de la sexta edición de 'El desafío'. Con ello, la presentadora y actriz se ha ganado un puesto en la cadena después de su paso por el concurso que presenta Roberto Leal y volverá a conducir un formato después de su paso por TVE como presentadora de 'Invictus, ¿te atreves?' así como de 'José Mota No News' y 'Telepasión'.

'Juego de pelotas' fue un gran éxito en su primera temporada. Con un 18,6% de share, 1,4 millones de espectadores de media y más de 4 millones de espectadores únicos, el formato se convirtió en el mejor estreno en televisión en España en más de 2 años, liderando de forma absoluta frente a sus rivales.

Así funciona 'Juego de pelotas'

Patricia Conde, nueva presentadora de 'Juego de pelotas'

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con único objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero para pasar a la ronda final.

Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en ‘Juego de Pelotas’, si te equivocas, te llevas un buen chapuzón.