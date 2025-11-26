Exclusiva: Antena 3 renueva una de sus grandes apuestas de entretenimiento por una segunda edición

Atresmedia sigue apostando fuerte por los concursos y ha decidido renovar una de sus últimas apuestas. Así, tal y como ha podido saber El Televisero en exclusiva, Antena 3 se encuentra preparando ya la segunda temporada de 'Juego de pelotas' junto a Warner ITVP. España ('First Dates').

De esta manera, el concurso presentado por Juanra Bonet contará con nuevos programas después de que arrancara como el mejor estreno en TV en más de dos años y fuera líder de la noche de los miércoles en cinco de sus ocho programas.

En su primera temporada, 'Juego de pelotas' consiguió una media del 11,9% y 805.000 espectadores siendo sin duda uno de los programas que mejor rendimiento han conseguido en el prime time de Antena 3 en los últimos tiempos.

'Juego de pelotas' enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que, si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una "batalla de pelotas". Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo…

Así es 'Juego de pelotas'

Juanra Bonet, presentador de 'Juego de pelotas'.

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición física a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con un único objetivo: mantenerse secos… y llevarse el dinero. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos para evitar caer al agua. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en 'Juego de Pelotas', si te equivocas, no solo lo pagas con puntos… también con un buen chapuzón.

Los equipos de 'Juegos de Pelotas' se encontrarán con todo tipo de preguntas sobre historia, geografía, ciencias, entretenimiento o cultura popular, entre otras temáticas. Esto resulta en preguntas tan variopintas como conocer qué tipo de nubes existen hasta saber los nombres de todos los hijos de Julio Iglesias. Estas y muchas más cuestiones pondrán a prueba la cultura general y, sobre todo, los nervios de los concursantes.