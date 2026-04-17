Atronadora sentencia al "programón histórico" de 'El Intermedio' por sus 20 años de emisiones en La Sexta

'El Intermedio' ha soplado las velas este jueves por sus 20 años de emisiones con un programa especial en directo desde el Florida Retiro en Madrid. Así, el Gran Wyoming ha encabezado una celebración llena de actuaciones en directo, parodias, rostros conocidos de la política y alguna que otra felicitación VIP como la del presidente del Gobierno. Y las redes no han tardado en dictar sentencia al especial de La Sexta.

"Aquí estamos, 20 años después conscientes de lo difícil que resulta sobrevivir en este ecosistema. Pero si les hemos contado la verdad durante 20 años, la seguiremos contando durante otros 20 años más", anunciaba el Gran Wyoming sobre el escenario tras arrancar el programa especial de este jueves, que se ha extendido hasta las 23:45 horas, despidiendo por todo lo alto el evento con una actuación en directo de Ana Belén y Víctor Manuel.

Las redes dictan sentencia al especial de 'El Intermedio' por su 20 aniversario en La Sexta

Y a lo largo de la noche, han sido muchos los rostros conocidos del espectáculo y la política que irrumpieron en 'El Intermedio' para felicitar a Wyoming y a su equipo por su labor durante las últimas dos décadas en La Sexta. "Querido Wyoming, a todo el equipo de 'El Intermedio', os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años, tú en la tele y yo en la Moncloa", llegaba a señalar Pedro Sánchez en su mensaje de felicitación.

El baño de realidad de hoy igual le ha pillado un poco de sorpresa al jefe...



Pedro, no seas humilde, anda, ya quisiera George Clooney. Aunque nosotros también tenemos un mensaje para ti: desinstálate TikTok, por favor 🙏#elintermedio20 pic.twitter.com/ltE6By6JPN — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

"Nos mojamos, nos posicionamos hay muchos temas que forman parte de nuestro compromiso como periodistas, como programa… Cuestiones como memoria histórica, el acceso a la vivienda, derechos LGTBI", ha destacado Sandra Sabatés, poniendo el valor el trabajo de Andrea Ropero y el resto de su equipo. Y las redes no han tardado en dictar sentencia a la entrega especial.

"Gracias por dos décadas de buen periodismo, humor, información y, sobre todo, compromiso con la verdad y los derechos sociales. Gracias a vosotros sentimos que no estamos solas luchando por lo público, que otro mundo mejor es posible", ha sentenciado un usuario de X. "Originales, carismáticos, ocurrentes, sorprendentes siempre, con un Gran Wyoming imprescindible e insuperable. Os necesitamos, gracias y enhorabuena", ha señalado otro.

El mejor programa de la TV española cumple hoy 20 años con medio gobierno y cero personas del PP en platea #elintermedio20 pic.twitter.com/7AnruI5khY — Pol (@pomovi) April 16, 2026

Gracias #elintermedio20 por dos décadas de buen periodismo, humor, información y, sobre todo, compromiso con la verdad y los derechos sociales. Gracias a vosotros sentimos que no estamos solas luchando por lo público, que otro mundo mejor es posible a pesar de la deriva ultra. pic.twitter.com/aDvp3c2oG9 — Laura Teruel (@LauTeruel) April 16, 2026

#elintermedio20 Que un programa celebre su 20 aniversario es digno de felicitar. Y...a ver quién tiene tanto poder de convocatoria, eso para los que critican. Felicidades! — Marisa 🐾 (@Marisanorte) April 16, 2026

Qué programa más bestial se están marcando en el 20 aniversario de El Intermedio. Originales, carismáticos, ocurrentes, sorprendentes siempre, con un Gran Wyoming imprescindible e insuperable. Os necesitamos, gracias y enhorabuena!!!!!#elintermedio20 — MARINALEDA DREAM (@MARINALEDREAM) April 16, 2026

20 años del Intermedio. Gran fiesta.👏👏👏👏 https://t.co/XsEdVTmxnB — Loly Echarte (@Echartzola) April 16, 2026

Está claro, programón, no se puede pedir más!!!#elintermedio20 — Santiaga MasterChef (@MChefSantiaga) April 16, 2026

Enhorabuena!!!!! Continuad que os necesitamos💗💗💗💗 #elintermedio20 — Sombra Fucsia (@FucsiaSombra) April 16, 2026

¡Felicidades! #ElIntermedio20

Parece que fue ayer. — jj rosty (@jjrosty) April 16, 2026

#elintermedio20

Felicidades equipo !!! 🎈 🎈🎈🎈

Muchísimas gracias por

informar, entretener,

hacer reír,

por reivindicar la maltrecha justicia social,

gracias 🫶🏽



Veinte años viéndoos !!

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Inma Reija (@InmaReija) April 16, 2026

Que 20 años no es nada. Felicidades. ENORMES! #elintermedio20. https://t.co/EhBPxv8yLZ — Marta Garcia Giménez (@martagarciagim2) April 16, 2026

Qué noche más bonita de cumpleaños

Felicidades #elintermedio20

Gracias por veinte años de risas — BERTA #EstoTambiénPasará (@bertaguerrero) April 16, 2026

Muy bueno #elintermedio20 son geniales.

Felicidades por éstos 20 añazos a todos que hacéis @El_Intermedio 👏🏻. — Tami (@Tamirgzg) April 16, 2026

Enorme programa hoy de #elintermedio20. — Urraca coja (@Urracacoja) April 16, 2026

No dejemos de hablar de Gaza

Gracias a todo el equipo del #elintermedio20

A por otros 20 más!!! — Eli Ruiz 🏳️‍🌈🍉 (@EliRuiz08426911) April 16, 2026

#elintermedio20 Hoy programón de El Intermedio por su 20 aniversario. 👏👏👏👏 pic.twitter.com/XJJ9T7TISJ — MC Casas/❤️🌹 (@mccasasc) April 16, 2026

@El_Intermedio Muchas felicidades por sus primeros 20 al mejor programa: El Interludio, y su maravilloso equipo liderado por el Gran Utah, Santa Sabadell, Dani Rovira, Cristina Pedroche, Francis Villa, Andrés Romero e Isma Juárez 🙏 #elintermedio20 — Alex Echartea (@AlxEchartea) April 16, 2026

Me faltan manos para aplaudir el pedazo de programón que se ha marcado EL INTERMEDIO 👏👏👏👏👏👏👏#elintermedio20 — La de aqui (@VallsMarin57946) April 16, 2026

Larga vida a @El_Intermedio 👏🥰 Gracias por las risas y por no perder el rigor siendo un programa de humor. Gracias por visibilizar la lucha de las mujeres. Programas feministas hay pocos y menos en prime time. Gracias también por ser inclusiv@s y divers@s. 👏😊 #elintermedio20 — ANA RIO (@anaaa_rm) April 16, 2026