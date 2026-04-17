Atronadora sentencia al "programón histórico" de 'El Intermedio' por sus 20 años de emisiones en La Sexta

'El Intermedio' ha soplado las velas este jueves por sus 20 años de emisiones con un programa especial en directo desde el Florida Retiro en Madrid. Así, el Gran Wyoming ha encabezado una celebración llena de actuaciones en directo, parodias, rostros conocidos de la política y alguna que otra felicitación VIP como la del presidente del Gobierno. Y las redes no han tardado en dictar sentencia al especial de La Sexta.
"Aquí estamos, 20 años después conscientes de lo difícil que resulta sobrevivir en este ecosistema. Pero si les hemos contado la verdad durante 20 años, la seguiremos contando durante otros 20 años más", anunciaba el Gran Wyoming sobre el escenario tras arrancar el programa especial de este jueves, que se ha extendido hasta las 23:45 horas, despidiendo por todo lo alto el evento con una actuación en directo de Ana Belén y Víctor Manuel.
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Y a lo largo de la noche, han sido muchos los rostros conocidos del espectáculo y la política que irrumpieron en 'El Intermedio' para felicitar a Wyoming y a su equipo por su labor durante las últimas dos décadas en La Sexta. "Querido Wyoming, a todo el equipo de 'El Intermedio', os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años, tú en la tele y yo en la Moncloa", llegaba a señalar Pedro Sánchez en su mensaje de felicitación.
"Nos mojamos, nos posicionamos hay muchos temas que forman parte de nuestro compromiso como periodistas, como programa… Cuestiones como memoria histórica, el acceso a la vivienda, derechos LGTBI", ha destacado Sandra Sabatés, poniendo el valor el trabajo de Andrea Ropero y el resto de su equipo. Y las redes no han tardado en dictar sentencia a la entrega especial.
"Gracias por dos décadas de buen periodismo, humor, información y, sobre todo, compromiso con la verdad y los derechos sociales. Gracias a vosotros sentimos que no estamos solas luchando por lo público, que otro mundo mejor es posible", ha sentenciado un usuario de X. "Originales, carismáticos, ocurrentes, sorprendentes siempre, con un Gran Wyoming imprescindible e insuperable. Os necesitamos, gracias y enhorabuena", ha señalado otro.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.