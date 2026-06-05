Quién es quién en 'La desconocida', la nueva película de Candela Peña en Netflix: Guía con todos los personajes

Netflix estrena este viernes 'La desconocida', su nueva película basada en la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, y que está protagonizada por Candela Peña ('Furia'), Ana Rujas ('En el barro', 'La mesías') y Pol López ('La furgo', 'Nos vemos en otra vida').

La actriz regresa a Netflix tras triunfar con 'El caso Asunta' para encabezar el reparto de 'La desconocida', en el que también figuran Manolo Solo ('Anatomía de un instante', 'Una quinta portuguesa'), Luka Peros ('La casa de papel', 'El fotógrafo de Mauthausen') y Kira Miró ('Machos alfa', '¿Quién es quién?').

La producción combina investigación policial, drama psicológico y secretos personales en una trama que se desarrolla bajo una atmósfera oscura y asfixiante.

La obra fue publicada en España por Alfaguara y se convirtió en una de las apuestas más reconocidas del thriller psicológico reciente. Detrás de la dirección se encuentra Gabe Ibáñez ('El silencio', 'Express') y está producida por K&S Films ('El Eternauta', 'Relatos salvajes').

La obra fue publicada en España por Alfaguara y se convirtió en una de las apuestas más reconocidas del thriller psicológico reciente. Detrás de la dirección se encuentra Gabe Ibáñez ('El silencio', 'Express') y está producida por K&S Films ('El Eternauta', 'Relatos salvajes').

¿De qué va 'La desconocida'?

La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria.

Conoce a los personajes de 'La desconocida':

Candela Peña es Anna Ripoll

Candela Peña en 'La desconocida'

La actriz Candela Peña se mete en la piel de Anna Ripoll, la detective que tiene que descubrir la identidad de la víctima y todo sobre su historia, su pasado y todo lo que sucedió hasta su hallazgo.

Ana Rujas es "la desconocida"

Ana Rujas en 'La desconocida'

La actriz Ana Rujas, a quién conocimos en series como 'HKM', '90-60-90. Diario secreto de una adolescente', 'Punta escarlata' o 'Ciega a citas' da vida a la "desconocida" que aparece maniatada y amordazada dentro de un contenedor. Se trata de la víctima que no recuerda nada sobre su identidad ni sobre lo que le ha pasado, aunque si reconoce tener mucho miedo pero no sabe por qué.

Pol López como Quique Zárate

Pol López en 'La desconocida'

El actor Pol López, conocido por programas como 'Crackovia' y 'Polònia' y series como 'Nit i dia' o 'Nos vemos en otra vida' interpreta en 'La desconocida' a Quique Zárate, el oficial que se une a la investigación y se encarga de seguir todas las pistas de Lucía.

Kira Miró es Lucía

Kira Miró en 'La desconocida'

La actriz Kira Miró, que protagoniza 'Machos Alfa' en Netflix se suma a esta película dando vida a Lucía, la mujer a la que el oficial Quique Zárate busca de forma desesperada tras creer que está implicada en el caso. ¿Pero qué relación tiene con "la desconocida"?

Manolo Solo es Leo Falcó

Manolo Solo es Leo Falcó en 'La desconocida'

El actor Manolo Solo, a quién hemos visto recientemente en 'Anatomía de un instante', 'Celeste' o 'Poquita Fe', da vida a Leo Falcó, el compañero de Quique Zárate, y ayuda a dar con el paradero de Lucía.