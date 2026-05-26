Netflix busca dar la campanada con esta película policiaca de Candela Peña basada en una novela de Rosa Montero

Netflix ya tiene todo listo para el lanzamiento de la que será una de sus grandes apuestas para el próximo mes de junio. Hablamos de 'La desconocida', la película protagonizada por Candela Peña ('El caso Asunta', 'Furia'), Ana Rujas ('En el barro', 'La mesías') y Pol López ('La furgo', 'Nos vemos en otra vida').

La producción llegará a nivel global en la plataforma el próximo 5 de junio. Y este lunes, Netflix lanzaba el tráiler oficial de esta película basada en la novela homónima de Rosa Montero.

Candela Peña regresa a Netflix tras triunfar con 'El caso Asunta' para encabezar el reparto de 'La desconocida', en el que también figuran Manolo Solo ('Anatomía de un instante', 'Una quinta portuguesa'), Luka Peros ('La casa de papel', 'El fotógrafo de Mauthausen') y Kira Miró ('Machos alfa', '¿Quién es quién?').

La producción combina investigación policial, drama psicológico y secretos personales en una trama que se desarrolla bajo una atmósfera oscura y asfixiante.

La obra fue publicada en España por Alfaguara y se convirtió en una de las apuestas más reconocidas del thriller psicológico reciente. Detrás de la dirección se encuentra Gabe Ibáñez ('El silencio', 'Express') y está producida por K&S Films ('El Eternauta', 'Relatos salvajes').

Así es 'La desconocida'

Ana Rujas y Candela Peña en 'La desconocida'

La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria.