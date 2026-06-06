El público y la crítica dictan sentencia a 'La Desconocida' con Candela Peña en Netflix, que desata discordia

Netflix lanzaba este viernes 'La desconocida', su nueva película basada en la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, y que cuenta con Candela Peña como gran protagonista del reparto. Un proyecto con el que vuelve al thriller tras 'Hierro' y 'El caso Asunta'.

Candela Peña encabeza el reparto de la película junto a Ana Rujas ('En el barro', 'La mesías') y Pol López ('La furgo', 'Nos vemos en otra vida'). El elenco se completa con otros nombres de la talla de Manolo Solo ('Anatomía de un instante', 'Una quinta portuguesa'), Luka Peros ('La casa de papel', 'El fotógrafo de Mauthausen') y Kira Miró ('Machos alfa', '¿Quién es quién?').

La producción combina investigación policial, drama psicológico y secretos personales en una trama que se desarrolla bajo una atmósfera oscura y asfixiante.

Así es 'La desconocida'

La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria.

¿Cómo ha recibido la crítica la nueva película de Netflix?

La llegada de 'La desconocida' ha generado cierta expectación sobre todo por volver a ver a Candela Peña formando parte de un thriller. Sin embargo, parece que a la crítica no le ha convencido en demasía este nuevo proyecto de Netflix que lleva al cine una obra de Rosa Montero.

"El reparto denota implicación interpretativa, pero en pantalla aparecen los intérpretes intentando expresar, no sus personajes", destaca Enrique Abenia en su crítica de Cinemania. Aunque para el periodista quien peor parada sale es Ana Rujas. Asimismo, defiende que el gran error de la película está en que "en todo momento se detectan los resortes detrás de lo que muestra".

Por su parte, Raquel Hernández en su crítica en HobbyConsolas, también se muestra muy negativa con el resultado de la cinta asegurando que hay muchos clichés del thriller e incluso heredados de las películas estadounidenses del género. "La desconocida es una película entretenida que podría haber resultado de mayor impacto de haberse centrado en la trama realmente descorazonadora que es la de la trata de blancas, por la que pasa un poco de puntillas, sin ser capaz de detenerse a mostrar el calvario por el que pasan mujeres de todo el mundo tratadas peor que si fueran ganado, víctimas de toda clase de abusos", sentencia la periodista.

El veredicto de la audiencia a 'La desconocida'

Por su parte, el público está bastante dividido. Son muchos los que no han dudado en criticar positivamente 'La desconocida' y fundamentalmente el papel de Candela Peña o Pol López. "Recomendadísima. El cine y la televisión en España cuentan con un talento femenino espectacular. Con Candela Peña, Ana Rojas y Kira Miró", defiende un usuario.

En ese mismo sentido, otra espectadora no ha dudado en alabar el trabajo de la actriz protagonista. "Es que Candela Peña es muy buena... Mejora todo lo que haga", asegura.

Pues #LaDesconocida no está nada mal aunque creo que el reparto está por encima de la historia. Qué bien todos y menuda transformación la de Pol López que parece que haya pillado una pantalla del tiempo desde una peli de Alberto Rodríguez y Rafa Cobos. ¡Ojalá le llamen! — Inma Gómez (@InmaGR85) June 6, 2026

Recomendadísima. El cine y la televisión en España cuentan con un talento femenino espectacular. Con Candela Peña, Ana Rojas y Kira Miró. pic.twitter.com/9wVebL4cfV — Pino Suárez Cedrés (@Surez4Pino) June 6, 2026

Es que Candela Peña es muy buena... Mejora todo lo que haga. pic.twitter.com/p77y1c3JEk — La Maribé (@LaMaribe_) June 6, 2026

#LaDesconocida La Desconocida - Thriller donde una mujer q no recuerda nada aparece dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Empieza una carrera por descubrir quien es,q oculta antes de q la maten.Toooodos los cliches de este tipo de cine, un buen reparto. Correcta. pic.twitter.com/9USYZWGxpZ — Miguel'sLand (@insidedevilinI) June 5, 2026

Nuestra crítica de LA DESCONOCIDA.



“Solvente policíaco que indaga en la culpa y la memoria.” ✍️ Jesús Casas (@jesuscasas55)



Nota: ★★★☆☆https://t.co/pBH2SIn5Qd — mundoCine (@mundoCineES) June 5, 2026

#Ladesconocida "tiene buenos ingredientes, una premisa potente, atmósfera sólida y un reparto muy competente." CRÍTICA de @TrasguPablo. Estreno en @NetflixES el 5 de junio.https://t.co/0kL4c0F8pZ — Cinemagavia (@OcioGavia) June 2, 2026

🎬 Candela Peña vuelve a demostrar por qué es una de las grandes actrices de nuestro país. https://t.co/oyf8dHplEl



🔫 En 'La desconocida', el nuevo thriller español de Netflix, la actriz lidera una historia de misterio donde las mujeres toman el control del relato lejos de los… pic.twitter.com/elZZqDDgM7 — laparabolicatv (@laparabolica_tv) June 5, 2026

Vista ayer #Netflix #LaDesconocida 📺🎥🍿#CandelaPeña #AnaRujas #PolLopez

La policía encuentra en un contenedor el cuerpo de una mujer viva y amordazada, que no recuerda quien es.

Existen ya demasiadas películas que tratan más o menos de lo mismo, pero me ha gustado. pic.twitter.com/H71KmA8v0N — Diego Cuenca Becerra (@Diegol_76) June 6, 2026

Pero no todo han sido críticas positivas. Así, algunos no han dudado en cuestionar la película. "La desconocida es un thriller sin tensión y planísimo porque es predecible qué no recuerda la prota, quiénes están detrás e incluso cómo acabará todo", escribe una usuaria.

"Tópico thriller marca Netflix sobrecargado para disimular su pobreza narrativa. Las decisiones de los personajes no tienen sentido y la trama se resuelve sólo porque unos son más bobos que los otros. Sólo el trabajo de Candela Peña merece la pena", destaca otro.

La desconocida es un thriller sin tensión y planísimo porque es predecible qué no recuerda la prota, quiénes están detrás e incluso cómo acabará todo. Me animo a seguir viéndola por Candela Peña, y su delirante pulso con Pol López por ver quién está más reventao de lo suyo pic.twitter.com/oMSIrnC7F1 — Mariló García (@Yonomeaburro) June 6, 2026

31. La desconocida

⭐⭐



Tópico thriller marca Netflix sobrecargado para disimular su pobreza narrativa. Las decisiones de los personajes no tienen sentido y la trama se resuelve sólo porque unos son más bobos que los otros. Sólo el trabajo de Candela Peña merece la pena. pic.twitter.com/br1gxJMhL0 — Isaac Rulo (@isaacruizlopez) June 6, 2026