Atresmedia fija la fecha del estreno de 'A la deriva', su nueva serie con Paula Echevarría y los creadores de 'Perdiendo el juicio'

Tras estrenar recientemente 'Ágata y Lola', Atresplayer ya tiene fijado el estreno de otra de sus nuevas apuestas de ficción. Hablamos de 'A la deriva', el drama protagonizado por Paula Echevarría ('Camino a Arcadia'), Daniel Grao ('Ángela) y Michel Noher ('Oasis'), que llegará a la plataforma el próximo 20 de septiembre.

Como es habitual, atresplayer estrenará un capítulo semanal cada domingo antes de que la serie vea la luz en abierto en Antena 3. La ficción producida por Boomerang TV cuenta con una primera temporada de diez episodios de 50 minutos y ha sido grabada entre Canarias y Madrid.

'A la deriva' es un gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Adelfa Calvo ('El cuco de cristal'), Lola Casamayor ('La Agencia'), Natalia Huarte ('Innato'), Lucía Guerrero ('Si es martes, es asesinato'), Silvia Alonso ('La Caza. Irati'), Roberto Enríquez ('La Moderna'), Amparo Fernández ('Acacias 38'), David Castillo ('Aída'), Llorenç González ('La Moderna'), Albert Baró ('Cochinas'), Camila Viyuela ('La sombra de la tierra'), Richard Holmes ('Salvador'), Mariam Hernández ('Padre no hay más que uno, la serie'), Joaquín Notario ('ENA, la reina Victoria Eugenia'), Cristian Valencia ('A muerte'), Ian Losada ('Atasco'), Miquel Gelabert ('Ciudad de sombras'), Cristóbal Pinto ('HIT'), Yiyo Alonso ('Una vida menos en Canarias'), Patxi Freytez ('Servir y proteger'), Alberto Barahona ('Berlín y la dama del armiño'), Mabel del Pozo ('Beguinas'), Luis Iglesias ('Rapa'), Rosa Puga ('Fariña') y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción.

'A la deriva' es una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a cinco mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

La serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

'A la deriva' es una producción de Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia y Luis Santamaría es el productor ejecutivo de esta serie escrita por Susana López Rubio ('Perdiendo el juicio'), Javier Holgado ('Los misterios de Laura') y Juan Beiro ('La Moderna'). Mientras que Humberto Miró ('Entre tierras') y Menna Fité ('Las hijas de la criada') son sus directores.

Así es 'A la deriva'

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.