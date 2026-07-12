Hoy llega a Atresmedia 'Ágata y Lola', la nueva serie de Eva Martín tras 'La Promesa', y este es nuestro claro veredicto

Atresplayer sigue apostando por la ficción nacional y prácticamente cada mes estrena una serie nueva para demostrar que aquí también sabemos hacer ficción. El último ejemplo de ello es 'Ágata y Lola', que se estrena este domingo 12 de julio, como propuesta veraniega de la plataforma de Atresmedia. Y, pese a sus errores, es una apuesta de ficción fresca, entretenida, y cuyo estreno posterior en la TV en abierto, a través de Antena 3, puede augurarle un largo recorrido. Eso desde luego.

Porque si tiene un problema Atresplayer Premium, es precisamente el alcance de sus títulos. No acaban de explotar, porque el recorrido de la plataforma de streaming es más corto, y la conversación que se genera en torno a sus historias es demasiado breve. Aunque ahora, gracias al acuerdo entre Disney Plus y Atresmedia, eso ha cambiado para bien. Pero hablemos de 'Ágata y Lola'. Esta propuesta, creada por Alfonso Blanco, Montse García y dirigida por María Togores y Oriol Ferrer, está compuesta por ocho episodios de cerca de 50 minutos cada uno, y podrá verse en abierto en Antena 3 más adelante.

Basada libremente en la serie 'Astrid et Raphaëlle', nos presenta a dos personajes femeninos totalmente opuestos sobre el papel, pero que terminarán entendiéndose para brillar en las investigaciones que tengan por delante. Porque ‘Ágata y Lola’ es un procedimental entretenido, en el que cada episodio nos mostrará un caso diferente, aunque siempre con una trama principal común. Veremos cómo las dos mujeres se van conociendo y complementando. Y poco a poco entenderemos que no funciona la una sin la otra.

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Todo comienza con un hombre prendiéndose fuego en un párking de Vigo. A plena luz del día. Pero es que esta muerte estará conectada con otras misteriosas desapariciones, y ese será el punto de partida desde donde arranque la serie. Por un lado tenemos a Lola, inspectora experimentada, con una vida un tanto caótica, y que tiene un hijo pequeño. Po otro lado, Ágata, una joven apasionada de la criminología, que ha sido diagnostica de autismo, y eso precisamente le vale para ver cosas que otros pasan por alto.

La dinámica entre ambas es el esqueleto de la ficción, y ambas actrices brillan, aunque de forma un tanto dispar. Sobre todo por culpa de un guion a veces demasiado expositivo, y que cae en demasiados lugares comunes. Eva Martín ('La Promesa'), que da vida a Lola, está estupenda como esa investigadora un tanto desastre, pero que cuya experiencia siempre le lleva adelante en sus casos. Por otro lado, Mireia Oriol interpreta a Ágata. Ya conocemos a la joven actriz, y sabemos de lo que es capaz. Pero su personaje es demasiado cliché. Tanto que a veces parece escrito en los 90, cayendo en tópicos demasiado comunes en cuanto a personajes dentro del espectro autista.

Hace poco hemos visto a otro parecido en la serie 'Si es martes, es asesinato', al que interpretaba el joven Biel Montoro. Quizá más echado hacia delante, y más 'jugoso' que el que interpreta Mireia. Porque Ágata es más un personaje "extravagante" y eso se nota. Le falta un poco de trabajo aunque no sabemos si mejorará en capítulos posteriores (solo hemos podido ver los dos primeros).

Ágata y Lola, en plena investigación.

De todos modos, la dinámica entre ambas funciona bien, y ayudadas por un buen plantel de secundarios, nos entregan una producción entretenida, que se pasa muy rápido, y que podría dar para un gran número de capítulos si conectaran bien con el público. Porque además ayuda mucho el entorno en el que transcurre la acción, en este caso, en Vigo, dándole al conjunto un toque noir costumbrista que funciona a las mil maravillas.

Una de las grandes diferencias respecto a otras series policiacas es que sean dos protagonistas femeninas y está planteada como "un procedimental clásico, en el que en cada capítulo hay un caso con una trama que se cierra al final de ese capítulo, salvo los dos primeros que funcionan como un bloque con un mismo caso. Luego lo que va evolucionando son las relaciones entre los personajes y es lo que esperamos que enganche al espectador", ha declarado Eva Martín en una entrevista para El Televisero. Y tiene razón. Si algo diferencia a 'Ágata y Lola' de otras series, es precisamente ese aura de feel good, precisamente gracias al personaje de Eva, que se desmarca de su marquesa de 'La Promesa', para demostrar una vez más que es una de las mejores actrices de la televisión en España.

De qué va 'Ágata y Lola'

Lola Castro, una inspectora extrovertida e impulsiva, se une a Ágata Díaz, una brillante policía documentalista que está en el espectro autista. Ágata destaca por su memoria prodigiosa, su dominio del análisis forense y su capacidad para resolver enigmas criminales, mientras que Lola aporta intuición, experiencia en el terreno y empatía con las víctimas. Juntas, mezclan habilidades opuestas pero complementarias, enfrentándose a crímenes complejos y descubriendo cómo la colaboración entre lógica y sensibilidad puede marcar la diferencia.