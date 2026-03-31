'Si es martes, es asesinato': Un Agatha Christie a la española con muchos aciertos que gustará a los fans de 'Los misterios de Laura'

Parece que, por fin, y después de mucho buscar, Disney Plus ha dado con su fórmula ganadora en nuestro país. Y ha tenido que mezclar 'Solo asesinatos con el edificio' con Agatha Christie y un poco de 'Los misterios de Laura' para dar con esa ecuación perfecta. ¿El título? 'Si es martes, es asesinato', y llega este martes 31 de marzo a la plataforma. No sorprende de hecho que su creador sea el mismo que la serie de TVE de la inspectora Laura Lebrel, Carlos Vila.

Donde falló en las tv-movies de hace unos años sobre el personaje de María Pujalte, aquí acierta de lleno. Porque claramente, donde se mueve como pez en el agua Carlos Vila es en el terreno de las series. A 'Si es martes, es asesinato' le sienta de maravilla el formato episódico. Puede entretejer un misterio mucho más enrevesado y divertido (tanto para los personajes como para el espectador), y puede indagar más en las tramas secundarias que enriquecen el conjunto final.

La serie comienza con un grupo de españoles que contratan un viaje organizado a Lisboa. Encontramos todos los tópicos dentro de este pequeño grupito. Ahí están las amigas alocadas y jóvenes; la matriarca cuyos hijos quieren heredar la empresa; la familia con un hijo friki con TOC a lo Sherlock; la chica solitaria y ruda; el playboy que liga con todas... Pero lejos de quedarse en la superficie, cada intérprete logra hacer suyo el personaje y darle una voz propia. Esa primera noche acaban en un hotel cochambroso, que no era el acordado por la agencia, y a la mañana siguiente... un muerto en la bañera. En este caso, Pedro Casablanc (con un acento portugués un tanto extraño).

Ahí comienza la serie, con cuatro de los personajes haciendo piña, convencidos de que no ha sido una muerte accidental, sino un asesinato. Nos unimos al grupo de Alicia (Inma Cuesta), Fabio (Álex García), Pura (Ana Wagener) y Daniel (Biel Montoro). Y estaremos con ellos a lo largo de toda la serie. La dinámica entre los cuatro es lo que da vida a esta serie. Incluso cada uno podría estar basado en un popular detective de la literatura. Por ejemplo, Fabio sería Arsene Lupin; Pura podría ser una especie de Miss Marple. O Daniel claramente es un Sherlock en sus años mozos. Cada uno tiene una historia que aportar, y el guión sabe dar los giros perfectos para no perder nuestro interés.

Es cierto que no se ahonda demasiado en los personajes más allá de unas pinceladas, pero tampoco hace falta. Porque todos están para pasárselo bien. Nosotros estamos para pasárnoslo bien. 'Si es martes, es asesinato' entiende su público, entiende a quién va dirigido. Sabe no tomarse en serio, y jugar con sus propias reglas. Eso es lo que la hace tan divertida y tan autoconsciente. Usa trampas que hemos visto decenas de veces en diferentes whodunit y la gran mayoría de veces le sale bien. Excepto en el montaje, una tarea a abordar, porque hay cortes que no tienen ningún sentido.

Lisboa es el decorado perfecto, y se convierte en un personaje más de la serie, haciendo a la ciudad portuguesa partícipe de toda la trama, lo que se agradece. Y, en el apartado de interpretaciones, es que quién elegir en un reparto en estado de gracia: Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc, Biel Montoro, Luisa Gavasa, Belén López, Carla Campra... Pero, tras ver los siete episodios de esta primera temporada, hay un trío que merece estar un poco por encima de todos los demás. Y es el formado por Ana Wagener, Norma Ruiz y Biel Montoro.

Los cuatro protagonistas de 'Si es martes, es asesinato'.

Qué decir de Ana Wagener que no se haya dicho ya. Una de las mejores actrices actuales en nuestro cine y televisión. Su Pura es ternura, es amabilidad, es naturalidad... Sí que es verdad que, en algunos momentos, usa bastantes tics de su personaje en 'Te estoy amando locamente', pero lejos de restar, suma más a su personaje. Luego tenemos a Norma Ruiz. Una actriz que siempre aporta como secundaria en cualquier proyecto en el que aparezca. Ya lo demostró en su aparición en la surrealista 'Rafaela y su loco mundo'. Y aquí vuelve a hacerlo. Su Cristina es divertidísima, muy auténtica, y tiene unos puntos divertidísimos.

Y, por último, pero no menos importante, el joven Biel Montoro (que ya despuntó en la muy reivindicable 'Diecisiete' de Daniel Sánchez Arévalo). A priori tiene uno de los personajes más difíciles de la serie. Porque es el más cliché: chico jovencito super inteligente, al que hemos visto en decenas de series similares. Pero Biel coge todos estos tópicos y los hace suyos, dándole nuevas capas al personaje y convirtiéndolo en uno de los más interesantes. Sin duda, el descubrimiento de la ficción.

'Si es martes, es asesinato' es una de las series de la temporada. Desde sus ecos musicales de 'Solo asesinato en el edificio' a su falta de vergüenza en algunas escenas (la persecución en Segway, por poner un ejemplo). Le da ese toque tan "español" a un género que suele ser más explotado por británicos o estadounidenses. Ahora solo nos queda esperar a que se confirme una segunda temporada que recibiremos con los brazos abiertos.

Así es 'Si es martes, es asesinato'

Cuenta la historia de un grupo de turistas durante un viaje organizado a Lisboa. Son un grupo de lo más diverso: Jóvenes, parejas, solteros, adultos... y apenas tienen cosas en común. Pero, cuando uno de los turistas aparece muerto la mañana posterior a su llegada, cuatro de ellos, fans de las novelas policiacas y de misterio, comienzan a investigar si alguno de ellos puede ser el asesino.