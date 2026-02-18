El tándem Inma Cuesta y Álex García protagoniza la nueva serie del creador de 'Los misterios de Laura' en esta plataforma

'Si es martes, es asesinato', la nueva serie de uno de los creadores de 'Los misterios de Laura' en Disney+, tendrá su puesta de largo en la 29ª edición del Festival de Málaga, que tendrá lugar entre el 6 y el 15 de marzo. Así, la ficción se presentará fuera de concurso como parte de las proyecciones especiales de la sección oficial.

Hay que recordar que 'Si es martes, es asesinato' llegará a Disney+ el próximo 31 de marzo. La serie, producida en colaboración con el grupo LAZONA ('Ocho apellidos vascos'), está creada por Carlos Vila (responsable de 'Los misterios de Laura', primera serie española en ser adaptada en Estados Unidos) y dirigida por Salvador Calvo (ganador del Goya a mejor director por 'Adú' y director de '1898. Los últimos de Filipinas', 'Valle de Sombras', 'La Fiera') junto con Abigail Schaaff ('El Ministerio del Tiempo').

Disney+ ha querido mostrar nuevas imágenes de 'Si es martes, es asesinato' y ha lanzado su cabecera y su cartel oficial después de que también lanzara fotografías y su tráiler. Con ello podemos ver como la serie sigue la estética de 'Solo asesinatos en el edificio' y de la propia 'Los misterios de Laura'.

'Si es martes, es asesinato' está rodada enteramente en Lisboa con algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como telón de fondo. La serie original de Disney+ está protagonizada por Álex García ('Antidisturbios', 'El Inmortal', 'La Novia'), Inma Cuesta ('Arde Madrid', 'La Novia', '3 bodas de más', 'La voz dormida'), Ana Wagener (ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'La voz dormida'; 'Te estoy amando locamente', 'Contratiempo', 'El Inocente') y Biel Montoro ('Mano de Hierro', 'Diecisiete').

El reparto lo completan Pedro Casablanc ('B, la película', 'Los Farad', 'Mar de plástico', 'Extraña forma de vida'), Luisa Gavasa (ganadora del premio Goya a mejor actriz de reparto por 'La Novia'), Carmen Ruiz ('Mi gran noche'), Belén López ('Adú', 'Berlín'), Saida Benzal ('Menudas piezas'), Gorka Lasaosa ('Narcos: México'), Xavi Lite, Carla Campra, Mia Zafra, Raquel Pérez, Álvaro de Juana y Sonia Castelo. Además, la serie cuenta con talento portugués también en su reparto con Paulo Pires y Adriano Carvalho, entre otros.

Así es 'Si es martes, es asesinato'

'Si es martes, es asesinato' narra la historia de un variado grupo de turistas españoles en un viaje organizado a Lisboa, donde un hotel decadente y varios secretos ocultos, marcarán una semana de vacaciones muy lejos de lo previsto. Cuando uno de los viajeros aparece muerto al día siguiente de su llegada, otros cuatro, amantes de los misterios y las novelas policiacas, deciden ponerse a investigar quién podría ser el responsable... incluso si se tratara de alguien dentro del propio grupo.

A medida que avanzan en sus pesquisas, deberán enfrentarse a la policía local, a un sinfín de sospechosos, a la amenaza de ser expulsados del viaje y a sus propios secretos, mientras el tiempo corre en su contra antes de tener que abandonar la ciudad.