Los 10 estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+ y SkyShowtime del 17 al 19 de julio

Este fin de semana las plataformas de streaming se han puesto de acuerdo para estrenar unos cuantos títulos muy importantes y que van a hacer buenos números en su catálogo. Porque para Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney Plus y SkyShowtime, y para el resto, no es verano. Aquí se traen estrenos todas las semanas, y hoy os destacamos 10 de los más interesantes. Empezando por la despedida del fenómeno 'Heartstopper', en este caso en formato película, que funcionará como cuarta temporada y como cierre definitivo. Llega este 17 de julio y es algo que no te puedes perder.

Al igual que el documental sobre el making of de la nueva película de Christopher Nolan: 'La Odisea'. Sí, basada en la epopeya de Homero, y con el reparto más increíble que se haya visto en Hollywood en los últimos años. También podremos ver en Netflix la última película de Óscar Casas, que se va haciendo un nombre cada vez más grande en el cine, con la co-coproducción con México 'Deseo'. Y, entre el resto de destacados, ahí tenemos 'The Surfer', un thriller sorprendente con Nicolas Cage; el documental sobre el naufragio del Costa Concordia, o la comedia española 'Abuela tremenda', con Elena Irureta y Toni Acosta.

The Surfer

Sinopsis: Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi no duda en presentarse allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. Toñi pondrá patas arriba el retiro y el trabajo de Daniela y, sin querer, también pondrá algunas cosas en su sitio.

La ópera prima de Ana Vázquez, con tres generaciones de mujeres como protagonistas, llegó justo a tiempo para los Reyes de este 2026. Protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta, se trata de una comedia familiar con ese humor blanco y fácil para dejarte con una sonrisa al final de la historia. Es verdad que no tiene el guión más sorprendente o los giros más inesperados, pero el carisma de Irureta funciona por sí solo. "Es una historia llena de luz, diversión y amor que me interesó desde el primer momento en que me ofrecieron el guion porque me daba la oportunidad de unir a tres generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta que normalmente estamos separadas por ideas distintas de la vida", comentó su directora en la presentación de la cinta, producida por Atresmedia.

Plataforma: Prime Video

Deseo

Sinopsis: Lucero, una exitosa abogada, lo tiene todo: lujo, éxito, un marido devoto y dos hijos perfectos. Pero detrás de esa vida impecable, se esconde un vacío que la empuja a buscar riesgo y pasión. Todo cambia cuando Matías, el joven y atractivo entrenador de natación contratado por su esposo, irrumpe en su rutina y despierta en ella una obsesión. Lo que comienza como una atracción se convierte en una relación secreta que amenaza con destruir su mundo, especialmente cuando su propia hija también se siente atraída por él.

Ludwika Paleta es la protagonista de este thriller erótico que llegó a cines en México de forma limitada, y que ahora, a mediados de este mes de julio, podrá disfrutarse en todo el mundo gracias a Netflix. ¿Y por qué nos llama tanto la atención? Porque tenemos a Óscar Casas, el hermano de Mario Casas, haciendo uno de esos papeles que tan bien se le dan, y que ya demostró hace poco en 'Ídolos', donde compartió protagonismo con nada más y menos con Ana Mena. "Ha sido una de las cosas que yo quería contar, con mi cuerpo, con el deseo, con el sexo…", explicó el actor en una entrevista a Crónica Global. "Es una cosa que nunca había hecho y me apetecía, porque sí creo que es algo latente en todos".

"Creo que la película plantea una mirada muy interesante sobre algo que sigue siendo tema cuando se trata de mujeres. Si el personaje principal fuera un hombre que, después de muchos años de matrimonio, entra en este dilema, aparece una tentación y toma malas decisiones, probablemente nadie lo cuestionaría demasiado porque estamos acostumbrados a verlo. Por eso seguimos contando este tipo de historias", contó Paleta para Time Out México.

Plataforma: Netflix

Heartstopper para siempre

Sinopsis: Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos: Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela.

En esta entrega final, Nick y Charlie son inseparables, pero cuando Nick se prepara para ir a la universidad y Charlie empieza a ganar independencia en el instituto, el peso de una relación a distancia se hace evidente. Las dudas se instalan entre ellos y su historia afronta la mayor prueba hasta la fecha. Al mismo tiempo, sus amigos atraviesan los altibajos del amor y la amistad y se enfrentan a los agridulces retos de crecer y seguir adelante. ¿Puede el primer amor durar para siempre? Así lo define Netflix en su nota de prensa, una película que llega para cerrar la historia de las tres temporadas de la serie, basada en los populares cómics creados por Alice Oseman. Kit Connor y Joe Locke regresan una vez más como sus ya icónicos personajes y sí, vamos a llorar.

"Nuestra historia no se basa tanto en el sexo, porque nuestros personajes cumplen 15 y 16 años en la serie, por lo que se trata más de relaciones y amor. Es una pieza más optimista. Muestra las cosas realmente buenas de ser queer. Creo que muchas personas queer crecen sintiendo que no merecen amor, porque no tienen acceso al mismo grupo de citas o apoyo que las personas heterosexuales", comentó Locke en una entrevista para The Independent.

Plataforma: Netflix

Abuela tremenda

Sinopsis: Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi no duda en presentarse allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. Toñi pondrá patas arriba el retiro y el trabajo de Daniela y, sin querer, también pondrá algunas cosas en su sitio.

La ópera prima de Ana Vázquez, con tres generaciones de mujeres como protagonistas, llegó justo a tiempo para los Reyes de este 2026. Protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta, se trata de una comedia familiar con ese humor blanco y fácil para dejarte con una sonrisa al final de la historia. Es verdad que no tiene el guión más sorprendente o los giros más inesperados, pero el carisma de Irureta funciona por sí solo. "Es una historia llena de luz, diversión y amor que me interesó desde el primer momento en que me ofrecieron el guion porque me daba la oportunidad de unir a tres generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta que normalmente estamos separadas

Plataforma: Netflix

Anaconda

Sinopsis: Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?

'Anaconda' es una de esas películas de culto de los 90 que luego tenían una segunda vida en los videoclubs. En este caso, protagonizada por Jennifer Lopez en uno de sus primeros papeles, junto a Owen Wilson, Jon Voigt y Ice Cube. Ahora, casi treinta años después, llega una especie de remake parodia, en la que Jack Black y Paul Rudd son dos obsesionados con la película original y que buscan ir al Amazonas a rodar su propia visión de la película. Humor absurdo, un CGI cuestionable, pero entretenida a más no poder. "Lo que hacíamos cuando éramos niños era hacer películas. Teníamos una videocámara y solíamos hacer pequeñas cosas graciosas. Eso es algo que llevo muy cerca del corazón", comentó Paul Rudd para People. "Me encantan las películas de terror y me encantan las comedias. Encontrar una forma de entrar en ambos géneros en una mezcla buena y perfecta… como mantequilla de maní y mermelada, esos dos sabores que combinan bien, eso es algo especial. Me entusiasmó poder hacer algo así de original", añadió Jack Black.

Plataforma: Movistar Plus

The Home

Sinopsis: Max, que acaba de empezar a trabajar en una residencia de ancianos, se da cuenta de que sus residentes y cuidadores esconden siniestros secretos.

Pete Davidson es uno de los más famosos que han salido de las últimas hornadas del mítico programa 'Saturday Night Live!'. Pero su carrera aún no ha despegado como actor. Su proyecto más reciente ha sido 'The Home', una película de terror situada en un asilo de ancianos, con buena dosis de body horror y una atmósfera inquietante. Dirigida por James Demonaco, creador de 'La Purga', no tuvo un éxito enorme en cines, pero puede encontrar su segunda vida en streaming.

"Cuando leí el guion, pensé: 'Ese no va a ser mi ojo. ¡Estamos en el cine! Lo harán con CGI'", comentó el actor en una entrevista para el programa de Jimmy Fallon sobre una de las escenas más impactantes de la película. "Si son capaces de traer de vuelta a los muertos y hacer que aparezcan en una película, entonces seguro que no van a usar mi ojo de verdad".

Plataforma: Movistar Plus

Los descendientes: Viaje al mundo oscuro

Sinopsis: Cuando Wonderland acoge los Juegos de la Copa del Reino, Red y Chloe Charming deben luchar para salvar a todos de un villano inesperado.

Ya ha pasado más de diez años desde que Kenny Ortega, creador de clásicos de Disney como 'El retorno de las brujas' o 'High School Musical', iniciara una nueva saga con 'Los descendientes'. El planteamiento era sencillo: cómo sería la historia de los hijos de los villanos de las películas Disney. En esa primera entrega, contaba con actores como Cameron Boyce, Dove Cameron o Kristin Chenoweth. La saga ha ido perdiendo interés y calidad., pero sigue teniendo unos cuantos fans acérrimos. Con buenos números musicales, llega esta nueva entrega que funciona como una especie de spin-off.

Retoman sus papeles Kylie Cantrall, Malia Baker, Leonardo Nam, Melanie Paxson, Paolo Montalban, Rita Ora y Brandy, en compañía de nuevos rostros como Liamani Segura, Brendon Tremblay, Alexandro Byrd, Kiara Romero, Joel Oulette, Zavien Garrett, Ryan McEwen y Dayton Paradis.

Plataforma: Disney Plus

The Odyssey: The making of an epic

Sinopsis: Christopher Nolan y un reparto estelar presentan el mundo de "La Odisea", la superproducción de acción basada en la mítica historia de Homero y la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras de cine IMAX.

Christopher Nolan es uno de los grandes directores de la actualidad. Todas sus nuevas películas son auténticos acontecimientos. ¿Cómo sino alguien iba a conseguir que un biopic sobre Oppenheimer se convirtiera en una de las películas más taquilleras de su año? En este caso, estrena 'La Odisea', con un reparto que incluye a Tom Holland, Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron... Y, en SkyShowtime, podemos ver un pequeño avance sobre el cómo se hizo tremenda epopeya de aventuras.

Plataforma: SkyShowtime

Hasta el final

Sinopsis: Cuando su hijo pequeño enferma, Jada, que lo dio todo por ser madre, está dispuesta a hacer cuanto sea necesario por encontrar un donante y salvarlo cueste lo que cueste.

Ludovic Colbeau-Justin y Nawell Madani han creado esta película sobre una madre y cómo hace lo imposible por salvar a su hijo. Con producción francesa, es un drama social que refleja una realidad a la que se enfrentan muchas familias cuyos hijos tienen diagnósticos de enfermedades casi terminales. Nawell Madani además protagoniza la cinta, y ya se ha colocado como una de las más vistas en el top de la plataforma en España. De hecho, es la película más vista en habla no inglesa en Netflix, con más de 6.500.000 de visualizaciónes y 11.000.000 de horas vistas, además de ser top10 en 50 países.

Plataforma: Netflix

Muerte en el Nilo

Sinopsis: Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un glamuroso barco de vapor, se ven alteradas por la búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica.

Agatha Christie es la reina indiscutible del misterio. Eso es innegable a estas alturas. Sus historias han sido adaptadas en innumerables ocasiones. De hecho, ahí está la brillante serie 'Poirot' sobre su célebre detective, que podemos ver en Filmin, y está protagonizada por David Suchet (con el beneplácito de la familia de la escritora). Kenneth Brannagh, hace unos años, decidió encarnar al mítico detective, y ya ha adaptado tres de las historias de Christie a la gran pantalla. 'Muerte en el Nilo' fue la segunda de estas adaptaciones, y contaba en su reparto con Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening o el propio Brannagh. Aunque, debido a las polémicas de Hammer, hubo que cortar bastante en la sala de edición...

Plataforma: Netflix