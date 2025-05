La actriz Toni Acosta pone la puntilla a la polémica de Melody y la ex de Broncano hace algo impensable

David Broncano no tembló este martes al contestar de forma tajante a las quejas de Melody tras anunciar su veto a 'La Revuelta'. Lejos de disculparse con la de Dos Hermanas, el humorista se reafirmó en sus palabras, anunciando que no pensaban disculparse y señalándola por banalizar la salud mental. Y aunque la opinión popular está dividida entre ambos, Toni Acosta no ha tardado en salir en defensa de la cantante, cargando contra el presentador en redes.

"Respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", comenzó contestando este martes el conductor de 'La Revuelta'. "Utilizar esa carta cuando algo te molesta o porque te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías…", reprochó el humorista a la sevillana, haciendo referencia a su alegato sobre la salud mental.

Toni Acosta echa por tierra la contestación de Broncano a su polémica de Melody: "Nadie sabe las batallas del otro"

Cabe recordar que durante la rueda de prensa de RTVE celebrada este lunes, la intérprete de 'Esa diva' señaló a David Broncano y su equipo por ridiculizar sus problemas y "hacer mofa" con la salud mental que a menudo reivindican. Y Toni Acosta no ha tardado en salir en defensa de la representante de España en Eurovisión, condenando los ataques del humorista.

"¿Frustrada? ¿Perdona?", comienza escribiendo la actriz en una de sus historias de Instagram más recientes, condenando el tono con el que el conductor de 'La Revuelta' se refirió a las declaraciones de la de Dos Hermanas. "Considero que Melody puede hablar de su salud mental cuando a ella le dé la gana. Qué sabe nadie de la batalla del otro", sentenció la que ha sido invitada de Broncano en numerosas ocasiones.

Pero Toni Acosta no ha sido la única en revolverse contra el alegato del humorista contra las quejas de Melody, que anunció que no regresaría a 'La Revuelta' hasta recibir una disculpa. "Ya estamos otra vez con la puta lapidación, qué cruz, de verdad. Me despierto con la prensa y las redes incendiadas por las acusaciones cruzadas y con un Broncano (al que respeto y admiro) que se jacta de no pedir perdón", escribió la intérprete Laura Domínguez, también en su cuenta de Instagram.

Laura Domínguez se suma al escarnio contra Broncano: "Contribuye a un abuso"

"¿Me cae bien Melody? No conozco a esta muchacha de nada, pero parece una buena tipa. ¿Me gusta Eurovisión? No, me la suda ampliamente. ¿Me gusta la canción de Melody para Eurovisión? No, me taladra el cerebro porque está en las antípodas de mis gustos musicales", continuó explicando la actriz en su post. Y a igual que Broncano, Domínguez tampoco dudó en subrayar el silencio de la cantante sobre el genocidio en Gaza.

"¿Me habría gustado que una mujer española con un micro amplificado a toda Europa defendiera a Palestina de semejante genocidio? Sí, me habría encantado, pero esta muchacha no está obligada a hacerlo, los presidentes de los Estados miembros sí, al menos eso creo yo", sentenció la actriz, defendiendo a la de Dos Hermanas en la misma línea que Toni Acosta. Pero su extenso pronunciamiento contenía un dardo directo al presentador de 'La Revuelta'.

"Ahora bien, si una persona dice públicamente que tanto chascarrillo y el trato recibido por parte de alguien le duele y le está afectando a su salud mental, ni Broncano ni nadie es quién para minimizarlo o quitarle hierro, decir que hay gente que tiene problemas de salud mental de verdad es asumir que lo de ella es cuento", subrayó Laura Domínguez antes de lanzar un recado a David Broncano al final de su mensaje.

Adriana Ugarte, ex de Broncano, aplaude las críticas contra 'La Revuelta'

"Querido Broncano: jactarte de no pedir perdón a una persona a la que están lapidando por todos los flancos está mal. Muy Mal. Contribuye a un abuso y a un escarnio generalizado que nadie tiene por qué soportar. Una vez más, escuchamos pero no juzgamos", apuntó finalmente la actriz. Y a los reproches de Toni Acosta y Laura Domínguez se une otra famosa que solía pertenecer al entorno íntimo de Broncano.

Adriana Ugarte, expareja del humorista, no dudó en reaccionar al contundente análisis de Domínguez aplaudiendo su llamada de atención al conductor de 'La Revuelta'. A través de unos emojis de palmas, la que fue novia del presentador deja más que claro su apoyo a Melody y su rechazo a la tajante contestación de David Broncano a una polémica que parece se extenderá hasta la visita de la representante de Eurovisión a 'El a 'El Hormiguero' el próximo miércoles 4 de junio.