Qué tres invitados van hoy, martes 28 de abril a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras abrir la semana con la visita de Quevedo, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el artista canario para descubrir todos los detalles de 'El Baifo', su tercer álbum de estudio que estrenó el pasado viernes 24 de abril y que no ha tardado en escalar en las listas de éxitos durante su primer fin de semana. Y el artista clausuró su paso por el programa de TVE con una actuación en directo plagada de invitados sorpresa.

La visita del cantante se tradujo en un 10.2% de share y 1.288.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.9% de share y 1.617.000 espectadores gracias a la visita de Bad Gyal. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' logró firmar un 9.6% de cuota de pantalla y 1.202.000 seguidores en su franja express durante su primera entrega semanal en Telecinco.

María Galiana y Miranda!, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitados visitan hoy, martes 28 de abril 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Macarena Gómez, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar '¿Cómo hemos llegado a esto?', la nueva comedia que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 30 de abril. Por su parte, David Broncano recibirá a María Galiana y el dúo Miranda!.

La veterana actriz se reencontrará con el humorista este martes para presentar su nueva obra de teatro 'Yo solo quiero irme a Francia', que llega al Teatro Pavón de Madrid a finales de este mes tras una exitosa gira por España. Conocida por su mítico papel en 'Cuéntame como pasó', la intérprete se sincerará sobre este nuevo proyecto a medio camino entre el drama y la comedia que protagoniza a los 91 años.

Y el dúo argentino será el encargado de despedir la noche tras anunciarse que su tema 'Despierto Amándote' será la sintonía oficial de La Vuelta 2026. Los finalistas del Benidorm Fest 2026 visitarán a David Broncano para desvelar todos los detalles de este tema, que acompañará a los deportistas y la audiencia hasta la última etapa en Granada el próximo 13 de septiembre.