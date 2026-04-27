Quevedo apuntó en 'La Revuelta' a su retirada precipitada de los escenarios y respondió si fichará por 'Masterchef'

Quevedo ha regresado este lunes a 'La Revuelta' días después del estreno de su tercer álbum de estudio 'El Baifo'. Y durante su reencuentro con David Broncano, además de sincerarse sobre todos los detalles de este nuevo trabajo, el canario ha hecho saltar todas las alarmas al pronunciarse sobre su retirada de los escenarios, "poniendo fecha" al momento en el que dejará de interpretar su música en directo.

Ante los cánticos habituales del público de 'La Revuelta' pidiendo entradas, el intérprete no ocultaba su confusión contestando que por el momento "no hay ningún concierto" en el horizonte, pero finalmente prometió que regalaría pases para su próximo concierto en Madrid. Así, Broncano terminaba reflexionando sobre grandes artistas que continuaron con su carrera musical sin pisar el escenario.

Quevedo confiesa la edad en la que se retirará de los escenarios: "Quiero estar más tranquilo"

"Ellos sacaron algunos de sus mejores discos pero dijeron 'ya no actuamos más", ha explicado el presentador poniendo de ejemplo a Los Beatles, despertando una inesperada confesión por parte del invitado de este lunes. "Yo seguramente llegue algún momento en el que haga eso", ha adelantado Quevedo despertando quejas entre los presentes por la posibilidad de que el canario cese sus presentaciones en vivo.

Quevedo: "No me veo toda la vida girando"



No sé si duele más saber que en algún momento, Quevedo dejará de hacer giras o que diga "cuando sea mayor" refiriéndose a los 35 años 🥲#LaRevuelta @pedrodquevedo pic.twitter.com/KI9FFV5Ctt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 27, 2026

"Quiero seguir sacando música, todavía me queda pero en un futuro no sé... Estaré cansado creo, de girar", ha aclarado el joven, quejándose sobre los principales inconvenientes de salir de gira con cada disco. "Es mucho viaje, mucho trote, mucho cambio de horario", ha señalado el intérprete. "Ahora que soy joven obviamente me mola y lo disfruto pero yo creo que... O sí, quién sabe", esgrimía el cantante.

Ha sido entonces cuando se ha atrevido a poner fecha al momento en el que se despedirá de su audiencia. "De repente a los 35 digo ya está, quiero estar más tranquilito. Seguiré haciendo cosas, no voy a dejar de hacer nada pero empezaré a vivir", ha asegurado Quevedo entre risas de David Broncano por la edad escogida. "Yo no tengo casa ahora mismo, estoy en todos sitios, no paro nunca quieto. Y creo que parte de mí querrá, no sé, una estabilidad, un día a día sabes...", ha explicado.

"Creo que lo que le ha sorprendido a la gente es que has dicho 'cuando sea mayor' y de repente has dicho 35 años", señalaba el presentador entre risas del público. "Obviamente seguiré haciendo cosas pero no me veo toda la vida haciendo giras, obviamente todo lo relacionado con la música sí", ha terminado aclarando el intérprete de 'Columbia', tranquilizando a sus seguidores al desmentir que su carrera musical vaya a tocar fin junto a su presencia sobre los escenarios.

Y en la recta final de su entrevista, David Broncano también se ha interesado por su posible carrera televisiva de animarse a dar el paso. "¿Qué concurso crees que ganarías?", le ha preguntado el humorista cuando Grison ha sugerido de fondo 'MasterChef' antes de que el invitado pudiese pronunciarse. "MasterChef' ni de coña, no paso ni una ronda", sentenciaba el intérprete dejando claro que su habilidad en el estudio no se traslada a los fogones.