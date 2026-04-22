Eduardo Noriega y Amaia Salamanca se niegan a contestar a Broncano y se marchan con un abrupto corte en 'La Revuelta'

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega han aterrizado en 'La Revuelta' este miércoles para presentar 'La ahorcada', la nueva película de terror que protagonizan y que llegará a los cines este viernes 24 de abril. Y durante su reencuentro con David Broncano, el dúo de actores se han plantado contra las preguntas clásicas del programa, obligando al espacio de TVE ha recortar parte de la emisión creando una confusa escena de despedida marcada por

Tras intercambiar regalos, hacer la promoción pertinente, compartir risas e incluso contar con una nueva visita de Don Pimpón al teatro, el humorista se preparaba para afrontar la recta final de la noche con su fórmula habitual, sin saber que el programa de este miércoles sufriría un importante recorte en edición. "¿Queréis que os haga las pregunta clásicas para ir acabando el programa?", preguntaba el presentador.

Eduardo Noriega se planta en 'La Revuelta' y obliga a Broncano a finalizar con un extraño corte: "Me da palo"

"No, si te soy sincera de verdad", se ha apresurado a contestar Amaia Salamanca manifestando su incomodidad con la sección estrella de 'La Revuelta', que se ha mantenido en el espacio de David Broncano desde sus inicios en Movistar Plus+. A la negativa de la actriz se ha sumado Eduardo Noriega, que con gesto serio no se ha cortado en lanzar un reproche al humorista por mantener las dos cuestiones en su repertorio después de tantos años.

Iba a decir que si habéis jugado a la ouija pero se ve que no es correcto decir "JUEGO" #LaRevuelta @Norihouse @AmaiaSalamanca pic.twitter.com/VWSJlnKM9p — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 22, 2026

"Pensé que eso ya estaba superado", ha señalado el actor con cierto hastío para más tarde proceder a lanzar una explicación de su negativa que, presumiblemente, ha sido censurada durante la emisión final del programa. Y es que, tras un corte apreciable de edición, el actor parecía encontrarse en el tramo final de una elaborada respuesta.

"Hay personas muy cercanas a mí menores de edad que lo están viendo y me da un poco de palo hablar de esto", resolvía Eduardo Noriega dejando claro a David Broncano y su equipo que no pensaba pronunciarse sobre ninguna de las dos cuestiones. "No se ha acostado con ellas eh, que ha podido quedar un poco...", ha añadido Amaia Salamanca desatando una oleada de risas en el público que no se ha entendido desde casa por la falta de contexto.

Así, David Broncano terminaba por despedir la entrevista sin insistir a sus invitados ni referirse a lo ocurrido durante el fragmento de la entrevista que probablemente ha sido recortado. Y es que, si bien 'La Revuelta' suele tirar de edición tras la grabación de sus programas para ajustarse al tiempo de emisión, en esta ocasión ha sido más que evidente.