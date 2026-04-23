Telecinco cambia su programación habitual: acorta su informativo y retira 'Visto lo visto' y 'El precio justo' este fin de semana

Mediaset ofrece este fin de semana el Gran Premio de España de Moto GP en abierto, por lo que la programación matinal de Telecinco se verá alterada profundamente el domingo afectando de lleno tanto a las reposiciones de 'El precio justo' como a 'Visto lo visto', el recién estrenado magacín presentado por Verónica Dulanto. También 'Informativos Telecinco' se verá trastocado.

Las motos vuelven a rodar en Mediaset España este fin de semana con la emisión en abierto del Gran Premio de España de MotoGP que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, una de las citas más emblemáticas del calendario del Campeonato del Mundo, y que podrá seguirse tanto en BeMad como en Telecinco y Mediaset Inifity.

Para empezar el sábado, Telecinco ofrecerá la Sprint Race a partir de las 15:00 horas. Un movimiento que llevará a que 'Informativos Telecinco' con María Casado cambie de horario y reduzca su duración pasando a emitirse entre las 15:40 y las 16:00 horas antes de 'Fiesta'. Otro formato que desaparece directamente de la programación es 'El desmarque', por lo que Telecinco reducirá la información deportiva de este sábado.

De cara al domingo, Telecinco modificará toda su programación matinal para ofrecer todas las carreras en directo a partir de las 10:45 horas y hasta pasadas las 15:00 horas. Es por ello por lo que la cadena cancelará la emisión tanto de las reposiciones de 'El precio justo' como 'Visto lo visto' y queda por ver cómo afectará a 'Informativos Telecinco' ese día aunque lo normal es que el informativo de María Casado arranque unos minutos más tarde de lo habitual.

Así queda la programación del sábado 25 de abril en Telecinco:

08:30 horas - 'Got Talent. Momentazos' (reposición)

09:55 horas - 'Más que coches'

11:05 horas - 'El precio justo' (reposiciones)

13:45 horas - 'Visto lo visto'

15:00 horas - 'Moto GP. Gran Premio de España 2026. Sprint Race'

15:40 horas - 'Informativos Telecinco'

16:00 horas - 'Fiesta'

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La acción comenzará el viernes 24 de abril en Be Mad desde las 9:00h con los entrenamientos libres de todas las categorías. A partir de las 13:10h, la cadena ofrecerá las Prácticas, sesiones decisivas que determinarán las posiciones de acceso a las Q1 y Q2 del sábado.

El sábado las motos volverán a rugir en Be Mad desde las 10:00h con los entrenamientos libres y las sesiones Q1 y Q2 de MotoGP. En el espacio comprendido hasta las siguientes carreras de clasificación, Be Mad ofrecerá el documental ‘Ángel Nieto: cuatro vidas’ (11:30h), retrato personal y profesional de una de las grandes leyendas del motociclismo español, que volverá a ofrecerse en la misma franja horaria en las próximas emisiones de los Grandes Premios de Catalunya y de la Comunitat Valenciana. A las 12:40 horas llegará el turno de las clasificaciones de Moto3 y Moto2.

La jornada continuará en Telecinco a partir de las 15:00h con la Sprint Race de MotoGP, una prueba explosiva en la que los pilotos compiten a mitad de vueltas y por la mitad de puntos, un formato que obliga a los equipos a replantear por completo la estrategia habitual de carrera.

El domingo los motores arrancarán de nuevo en Be Mad desde las 9:40h con los warm-up. Después, la competición seguirá rodando en Telecinco desde las 10:45h con las carreras de Moto3 (11:00h), Moto2 (12:15h) y MotoGP (14:00h).

En la previa de la categoría reina, Telecinco ofrecerá una entrevista exclusiva con Marc Márquez, que tras recuperarse de la lesión sufrida la pasada temporada buscará en Jerez su victoria número 100 para agrandar aún más su leyenda y poner fin al dominio que mantienen en este arranque de curso Marco Bezzecchi y Aprilia.

Álex Crivillé y Mela Chércoles en el equipo de retransmisión

Todas las retransmisiones de Mediaset España contarán con la narración del periodista especializado y piloto Sergio Romero, acompañado por Álex Crivillé, primer campeón español en la categoría reina, que debuta este año en Mediaset España; la periodista y piloto Judit Florensa; y Mela Chércoles, colaborador de Mediaset España y corresponsal del Diario AS, atento a todo lo que ocurra en el pit-lane.

Además del Gran Premio de España de este fin de semana, Mediaset España ofrecerá también en abierto el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre). Asimismo, Be Mad emite durante toda la temporada un resumen con lo mejor de cada cita del Mundial, presentado por Pachi Rosés y Sergio Romero.