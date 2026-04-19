Cara y cruz en las audiencias: La 1 de TVE firma un día apoteósico y Telecinco colapsa con el tercer peor dato de su historia

La 1 de RTVE se pegó un festín en audiencias este sábado por la noche gracias a la final de la Copa del Rey, que se alzó como lo más visto del año en televisión tras las Campanadas de Nochevieja y líder absoluto del día. Al mismo tiempo, Telecinco se descalabró a su tercer peor registro de toda su historia por su catastrófico daytime.

En primer lugar, el encuentro deportivo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid congregó a 4,3 millones de espectadores en los 90 minutos reglamentarios, lo que se tradujo en un potente 37,3% de cuota de pantalla media. Fue líder en todas las franjas de edad: un 50,8% de 4 a 12 años; 58,5% de 13 a 24; 42,1% de 25 a 44; 38,7% de 45 a 64 años; y un 30,9% en mayores de 65 años.

Posteriormente, la prórroga ascendió a un 39,6% y 4,7 millones y la tanda de penaltis, en la que el equipo donostiarra derrotó a los rojiblancos (3-4), se disparó a un desorbitado 45,5% de share y 5,2 millones de televidentes. El minuto de oro del sábado, a las 23:52 horas, alcanzó una media de 5.363.000 personas (47,3%) pendientes del desenlace de la Copa del Rey 25/26.

Después, el postpartido, con la celebración y la entrega del trofeo, retuvo a una buena parte de la audiencia al rozar el 30% y superar los 2,5 millones de fieles. Estos grandes resultados catapultaron a La 1 de RTVE a anotar un enorme 19,4% de cuota en el cómputo global de la jornada. El canal público dominó sin oposición las franjas de la mañana (11,8%) y sobre todo el prime time (36,3%) y late night (19,3%).

Los penaltis CRECEN hasta el 45.5% de share y 5.204.000 espectadores de media



⚽️ Supera los 5.6 millones de espectadores únicos

⚽️ Registra picos de audiencia de más del 47%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/jiyQ0HZyye — Dos30' (@Dos30TV) April 19, 2026

Por su parte, Antena 3 resistió al envite del fútbol con un 10,4% de media. Mantuvo el codiciado doble dígito por el espectacular 21,5% de 'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana', el 19,4% de la 'La ruleta de la suerte' o el 13,6% y el 12,1% de los multicines.

No fue el caso, en cambio, de Telecinco, que se desplomó a un letal 6,2% de cuota en el total del día, siendo el tercer peor promedio histórico. Para que se hagan una mejor idea del desastre, se quedó a tan solo cuatro décimas de ser superada por Cuatro (5,8%), su 'hermana pequeña'.

Esta debacle en Mediaset fue resultado de su inasumible daytime. La reposición matinal de 'Got Talent' marcó un 4,9%, 'Más que coches' un 3,3%, las dos redifusiones de 'El Precio Justo' un 3,6% y 6,3%, 'Visto lo visto' un 6%, 'Informativos Telecinco' un 7,2% y 5,5% en las ediciones de las 15:00 y las 21:00 horas, 'Fiesta' un 7,6% y el refrito de 'Got Talent' en prime time un 6,3%.