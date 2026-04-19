Audiencias

Cara y cruz en las audiencias: La 1 de TVE firma un día apoteósico y Telecinco colapsa con el tercer peor dato de su historia

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Los grandes registros de audiencia de la final de la Copa del Rey, lo más visto del año, encumbraron a La 1 de RTVE a un espectacular 19,4%. Por su parte, Telecinco vivió un día fatídico con su tercer peor resultado histórico (6,2%)

Oyarzabal levantando la Copa del Rey y Veronica Dulanto en 'Visto lo visto'
Oyarzabal levantando la Copa del Rey y Verónica Dulanto en 'Visto lo visto' | Montaje El Televisero

La 1 de RTVE se pegó un festín en audiencias este sábado por la noche gracias a la final de la Copa del Rey, que se alzó como lo más visto del año en televisión tras las Campanadas de Nochevieja y líder absoluto del día. Al mismo tiempo, Telecinco se descalabró a su tercer peor registro de toda su historia por su catastrófico daytime.

En primer lugar, el encuentro deportivo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid congregó a 4,3 millones de espectadores en los 90 minutos reglamentarios, lo que se tradujo en un potente 37,3% de cuota de pantalla media. Fue líder en todas las franjas de edad: un 50,8% de 4 a 12 años; 58,5% de 13 a 24; 42,1% de 25 a 44; 38,7% de 45 a 64 años; y un 30,9% en mayores de 65 años.

Posteriormente, la prórroga ascendió a un 39,6% y 4,7 millones y la tanda de penaltis, en la que el equipo donostiarra derrotó a los rojiblancos (3-4), se disparó a un desorbitado 45,5% de share y 5,2 millones de televidentes. El minuto de oro del sábado, a las 23:52 horas, alcanzó una media de 5.363.000 personas (47,3%) pendientes del desenlace de la Copa del Rey 25/26.

Después, el postpartido, con la celebración y la entrega del trofeo, retuvo a una buena parte de la audiencia al rozar el 30% y superar los 2,5 millones de fieles. Estos grandes resultados catapultaron a La 1 de RTVE a anotar un enorme 19,4% de cuota en el cómputo global de la jornada. El canal público dominó sin oposición las franjas de la mañana (11,8%) y sobre todo el prime time (36,3%) y late night (19,3%).

Por su parte, Antena 3 resistió al envite del fútbol con un 10,4% de media. Mantuvo el codiciado doble dígito por el espectacular 21,5% de 'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana', el 19,4% de la 'La ruleta de la suerte' o el 13,6% y el 12,1% de los multicines.

No fue el caso, en cambio, de Telecinco, que se desplomó a un letal 6,2% de cuota en el total del día, siendo el tercer peor promedio histórico. Para que se hagan una mejor idea del desastre, se quedó a tan solo cuatro décimas de ser superada por Cuatro (5,8%), su 'hermana pequeña'.

Esta debacle en Mediaset fue resultado de su inasumible daytime. La reposición matinal de 'Got Talent' marcó un 4,9%, 'Más que coches' un 3,3%, las dos redifusiones de 'El Precio Justo' un 3,6% y 6,3%, 'Visto lo visto' un 6%, 'Informativos Telecinco' un 7,2% y 5,5% en las ediciones de las 15:00 y las 21:00 horas, 'Fiesta' un 7,6% y el refrito de 'Got Talent' en prime time un 6,3%.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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