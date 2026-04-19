La Real Sociedad se hizo con su cuarta Copa del Rey este sábado frente al Atlético de Madrid, que rompió su racha de victorias y cayó en los penaltis ante el equipo donostiarra (3-4). Un encuentro deportivo que retransmitió La 1 de RTVE bajo la narración de Juan Carlos Rivero.

La cita congregó a 4,3 millones de espectadores en los 90 minutos reglamentarios, lo que se tradujo en un 37,3% de cuota de pantalla media. Posteriormente, la prórroga ascendió a un 39,6% y 4,7 millones y la tanda de penaltis se disparó a un 45,5% de share y 5,2 millones.

Además, el último minuto, con la derrota del Atleti, alcanzó un pico del 47%. Después, el post partido retuvo a una buena parte de la audiencia al rozar el 30%. Estos grandes resultados encumbraron a La 1 de RTVE a firmar un enorme 19,4% de cuota en el cómputo global de la jornada.

Y como suele suceder ante eventos con tanta difusión, cada palabra del narrador o de los comentaristas es propensa al análisis o la crítica dado el caso. Eso es lo que sucedió con Juan Carlos Rivero segundos antes de arrancar el partido; cuando a través de la megafonía del Estadio de la Cartuja (Sevilla) sonó el himno de España.

En ese momento, al habitual "lololo" del equipo rojiblanco se sumó una sonora pitada de aficionados de la Real Sociedad mientras exhibían la Ikurriña, la bandera del País Vasco. Un gesto, el de los silbidos, que ha causado polémica y que ha indignado a ese sector del público que defiende los símbolos patrios de forma exacerbada.

"Y suena el himno de España en la Cartuja. Unos tarareaban el 'lololo', otros lo recibían de otra forma. Bueno, pues libertad de expresión", comentó Juan Carlos Rivero tras esos pitos contra el himno español. No obstante, a continuación dejó un razonable recado a los autores de esa pitada: "Cada uno que entienda lo que tiene que hacer en casos como estos, pero generalmente los emblemas es bueno respetarlos".

Lamentable lo de RTVE en la final de la Copa del Rey. Pitos al himno nacional y la cadena pública tarda segundos en calificarlos de “libertar de expresión”.



Esta es la televisión pública que pagamos todos los españoles. pic.twitter.com/IWVtyDLEpu — Tate.J Barcelo (@TateJBarcelo) April 18, 2026

Pues bien, esa valoración de Rivero le ha colocado en el punto de mira de ese espectro del público que considera que es "lamentable", "vergonzoso" o "cretino" que se justifique como "libertad de expresión" esa manifestación contra un emblema nacional. Lo cierto es que la apreciación que hizo el veterano periodista deportivo fue bastante lógica: habló de libertad pero, a su vez, apeló al respeto. También es cierto que esas críticas provienen, en su mayoría, de la extrema derecha.

Muchos señalan una "hipocresía" en que se reprobaran los pitos al himno de Egipto en el amistoso contra España en Cornellà y que, en cambio, ahora, se amparen en la 'libertad de expresión'. Sin embargo, esa comparación nada tiene que ver, pues hay que recordar que, en tal caso, por el que la FIFA ha abierto expediente, hubo además cánticos racistas e islamófobos como "musulmán el que no bote".

Un rótulo en la pantalla de La 1 de RTVE también genera revuelo

Por otro lado, y ya en pleno post partido, se registró otro momento que no ha pasado inadvertido en redes. Los aficionados de la Real Sociedad celebraron la victoria tanto en las inmediaciones del estadio en Sevilla como en San Sebastián, cuyas calles se abarrotaron para celebrar el título, siendo la plaza del Ayuntamiento, junto a La Concha, el punto neurálgico.

Y mientras se les veía festejar ese triunfo, en la pantalla de La 1 de RTVE apareció un rótulo que decía lo siguiente: "Miles de aficionados atléticos en Neptuno. El Atlético celebra su undécima Copa del Rey". Una grafismo erróneo que estaba previsto en el sistema por si se daba ese caso y que se lanzó por un fallo técnico.

Este rótulo duró apenas unos segundos y enseguida era rectificado: "Miles de aficionados en el Ayuntamiento de San Sebastián. La Real celebra su cuarta Copa del Rey". Aun así, el 'patinazo' ya estaba corriendo como la pólvora en X.