'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial en Antena 3 tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo el futuro de Perfumerías De la Reina en jaque y Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz y el supuesto suicidio de Gorito en la cárcel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 8 y el viernes 15 de junio a continuación:

Avance del capítulo 577 de 'Sueños de libertad' del lunes 8 de junio

Mabel y Miguel en 'Sueños de libertad'

Damián y Andrés se reúnen con Félix Cifuentes para proponerle la venta de las acciones de Los De La Reina a Brossard a cambio de que les venda la infraestructura de la fábrica, y el abogado se compromete a hablar con el francés.

Paralelamente, Begoña cita a Andrés para anunciarle el plan de Gabriel de marcharse a París y ella deja claro que no quiere irse; pero no sabe cómo actuar y le pide ayuda para amenazarle, con el objetivo de evitar que le obligue a irse con sus hijos a Francia.

Tasio le cuenta la muerte de Gorito a Salva y no duda en sospechar de que todo es un ajuste de cuentas. Y el cantinero anuncia su decisión de marcharse para siempre pero Tasio le pone al corriente de los planes de los De La Reina para mantener toda la infraestructura de la colonia. Después, parece que el discurso de Claudia hizo mella en los trabajadores y todos vuelven al local con normalidad.

Damián convence a Federico para que se plantee retomar la relación con su hermano. Y Digna cita a Cloe para que reconsidere su futuro ante las dudas de la francesa de marcharse a la sede de Nueva York y le plantea que participe en la creación de una nueva perfumera.

Manuela acude a ver a Paula, cuya situación se agrava a pasos agigantados con una fuerte fiebre y termina perdiendo el conocimiento. Por otro lado, Damián le cuenta a Pablo Salazar el plan de los De La Reina para quedarse con la infraestructura y proponerle que se una al proyecto como director financiero. Y finalmente, Begoña decide chantajear a Gabriel para quedarse en Toledo.

Avance del capítulo 578 de 'Sueños de libertad' del martes 9 de junio

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

Gabriel se enfrenta a Andrés por haberle cedido las fotos con María a Begoña y haber ayudado a su chantaje, pero Andrés insiste en dejarle las cosas claras a su primo. Por su parte, Fina le cuenta a Marta que ya tiene nuevo trabajo como fotógrafa en Toledo.

Paula recupera la conciencia y parece mejorar de la fiebre gracias a los remedios de Manuela. Sin embargo, recibe la mala noticia de que le han despedido de su nuevo trabajo por haber faltado. Por su parte, Tasio le entrega a Claudia una carta para Carmen y que por favor se la haga llegar.

Don Agustín acude a ver a Pablo tras descubrir por Miguel que se marchan a Marruecos y, ante las acusaciones del párroco, Salazar se encara con él y termina reaccionando violentamente contra él para echarle de su casa. Por otro lado, Federico sufre un vahído cuando se reúne con Eduardo en la cantina y le termina confesando su enfermedad.

Félix Cifuentes se despide de Gabriel deseando verle en París, pero el De La Reina sorprende al decir delante de Begoña que ha decidido quedarse finalmente en Toledo para evitar que Begoña pueda denunciarle por adulterio. Y después, el abogado le cuenta a Gabriel los planes de su familia para refundar la empresa.

Antoine Brossard llama a Damián para comunicarle su respuesta a la propuesta de la venta de las acciones a cambio de la infraestructura y Begoña le entrega los negativos de las fotos a Gabriel tras ceder a quedarse en Toledo. Finalmente, la guardia civil irrumpe en casa de los Salazar y detiene a Nieves.

Avance del capítulo 579 de 'Sueños de libertad' del miércoles 10 de junio

Andrés y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Pablo está desesperado al no encontrar ningún abogado que esté dispuesto a llevar el caso de Nieves ante la preocupación de Mabel y la frialdad de Miguel. Después, Salazar acude a ver a su mujer al calabozo para mostrarle todo su apoyo y dejarle claro que va a hacer todo lo posible para sacarla de allí.

Beatriz le reconoce a Gabriel que quiere empezar de cero con él y que quiere estar a su lado. Paralelamente, Gabriel decide vengarse de Andrés por apoyar a Begoña y no duda en utilizar a Valentina generando dudas en ella sobre la relación de Andrés con Begoña y aunque ella reacciona con firmeza termina viniéndose abajo.

Salva no duda en agradecerle a Claudia su ayuda para recuperar la confianza de los trabajadores, y haber movido hilos para que Mabel y él hayan vuelto a retomar su relación. Asimismo, Claudia intenta hacerle ver a Tasio que Carmen no quiere saber nada de él aunque le ha enviado su carta.

Damián celebra con sus hijos la noticia de poder recuperar la fábrica y recuerda con nostalgia los inicios de la empresa junto a Gervasio. Por su lado, Paula trata de ocultarle a Manuela sus planes de futuro tras haberse quedado sin la pensión al no poder pagarla. Y Cloe toma una decisión definitiva sobre la propuesta de Digna.

Por su parte, Begoña se entera de la detención de Nieves y Pablo trata de tranquilizarla asegurando que no hay pruebas contra ella. Después, Salazar intenta conseguir que su hijo cambie su parecer hacia su madre haciéndole ver que está por encima de todo. Por otro lado, Andrés descubre la manipulación de Gabriel a Valentina y no duda en enfrentarse a él para pedirle que deje en paz a la dependienta. Y finalmente, Don Agustín acude a ver a Nieves para que confiese su pecado.

Avance del capítulo 580 de 'Sueños de libertad' del jueves 11 de junio

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Andrés pone al corriente a su familia de la maniobra de Gabriel al reunirse con el dueño de Floral para que se adelante a los De La Reina y compre la fábrica a cambio de un puesto directivo. Mientras, Begoña le promete a Julia que no se marcharán de Toledo.

Fina le cuenta a Marta sus planes para alquilar un piso pero la De La Reina se muestra reacia a esa idea porque cree que no van a tener libertad para poder verse sin ponerse en peligro.

La noticia de la detención de Nieves empieza a propagarse por la colonia después de que Don Agustín haya pedido a todos los feligreses que recen por su alma. Paralelamente, Pablo sigue luchando por conseguir al mejor abogado para defender a su mujer y Digna se compromete a ayudarle.

Paula se confiesa con don Agustín y le pide ayuda para conseguir un trabajo pero él se niega por cómo se ha comportado con las monjas. Por otro lado, Eduardo trata de que Federico le presenta a su hijo Roque pero el hombre le da largas a su hermano y le pide que deje las cosas como están.

Beatriz trata de descubrir lo que oculta Gabriel sobre su decisión de quedarse en Toledo y él termina confesándole el chantaje de su mujer. Luz regresa a Toledo tras la llamada de Digna para ayudar a sacar a Nieves de la cárcel. Y finalmente, Brossard anuncia que ha recibido una oferta mejor después de la maniobra de Gabriel y Damián se encara con su sobrino.

Avance del capítulo 581 de 'Sueños de libertad' del viernes 12 de junio

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

Damián está devastado ante el varapalo con la venganza de Gabriel al conseguir que Floral haya comprado la infraestructura de la fábrica. Mientras, Luz agradece a Digna y Damián que le hayan acogido en su casa a su regreso, y les oculta su implicación en la muerte de su padre y también da la cara por Nieves.

Marta le confiesa a Fina sus planes de alquilar una casa nueva alejada de toda la colonia para poder vivir su relación en libertad y la fotógrafa le promete ir a verla para tomar una decisión. Por su parte, Damián quiere vender la Casa de los Montes en la que la pareja pasó sus mejores y peores días para conseguir más dinero.

Entre tanto, Begoña acude a la tienda para hablar con Valentina y le aclara todas las mentiras de Gabriel contándole todo su pasado y el propósito de hacerla daño. Asimismo, intenta convencerla de que lo que tuvo con Andrés es cosa del pasado y le hace ver que él la quiere de verdad.

Damián trata de ayudar a Pablo ante el momento tan difícil que atraviesa su familia y le ofrece el teléfono de un abogado criminalista, que pueda ayudar a sacar a Nieves de la cárcel. Luz acude a ver a Nieves en prisión para mostrarle su apoyo y Mabel le pide a Miguel que no abandone a su madre.

Después, Luz visita a Don Agustín para convencerle de que está cometiendo una injusticia con Nieves y que su padre murió por una insuficiencia respiratoria. Finalmente, Beatriz trata de ganarse de nuevo a Gabriel y le propone marcharse con él fuera de España y retomar su relación.