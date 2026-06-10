'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de Fina, la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés pone al corriente a su familia de la maniobra de Gabriel al reunirse con el dueño de Floral para que se adelante a los De La Reina y compre la fábrica a cambio de un puesto directivo. Mientras, Begoña le promete a Julia que no se marcharán de Toledo.

Fina le cuenta a Marta sus planes para alquilar un piso pero la De La Reina se muestra reacia a esa idea porque cree que no van a tener libertad para poder verse sin ponerse en peligro.

La noticia de la detención de Nieves empieza a propagarse por la colonia después de que Don Agustín haya pedido a todos los feligreses que recen por su alma. Paralelamente, Pablo sigue luchando por conseguir al mejor abogado para defender a su mujer y Digna se compromete a ayudarle.

Paula se confiesa con don Agustín y le pide ayuda para conseguir un trabajo pero él se niega por cómo se ha comportado con las monjas. Por otro lado, Eduardo trata de que Federico le presenta a su hijo Roque pero el hombre le da largas a su hermano y le pide que deje las cosas como están.

Beatriz trata de descubrir lo que oculta Gabriel sobre su decisión de quedarse en Toledo y él termina confesándole el chantaje de su mujer. Luz regresa a Toledo tras la llamada de Digna para ayudar a sacar a Nieves de la cárcel. Y finalmente, Brossard anuncia que ha recibido una oferta mejor después de la maniobra de Gabriel y Damián se encara con su sobrino.

Gabriel y Beatriz con Juanito en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo estaba desesperado al no encontrar ningún abogado que esté dispuesto a llevar el caso de Nieves ante la preocupación de Mabel y la frialdad de Miguel. Después, Salazar acudía a ver a su mujer al calabozo para mostrarle todo su apoyo y dejarle claro que va a hacer todo lo posible para sacarla de allí.

Beatriz le reconocía a Gabriel que quiere empezar de cero con él y que quiere estar a su lado. Paralelamente, Gabriel decidía vengarse de Andrés por apoyar a Begoña y no dudaba en utilizar a Valentina generando dudas en ella sobre la relación de Andrés con Begoña; y aunque ella reaccionaba con firmeza terminaba viniéndose abajo.

Salva no dudaba en agradecerle a Claudia su ayuda para recuperar la confianza de los trabajadores, y haber movido hilos para que Mabel y él hayan vuelto a retomar su relación. Asimismo, Claudia intentaba hacerle ver a Tasio que Carmen no quiere saber nada de él aunque le ha enviado su carta.

Damián celebraba con sus hijos la noticia de poder recuperar la fábrica y recuerda con nostalgia los inicios de la empresa junto a Gervasio. Por su lado, Paula trataba de ocultarle a Manuela sus planes de futuro tras haberse quedado sin la pensión al no poder pagarla. Y Cloe tomaba una decisión definitiva sobre la propuesta de Digna.

Por su parte, Begoña se enteraba de la detención de Nieves y Pablo trata de tranquilizarla asegurando que no hay pruebas contra ella. Después, Salazar intentaba conseguir que su hijo cambie su parecer hacia su madre haciéndole ver que está por encima de todo. Por otro lado, Andrés descubría la manipulación de Gabriel a Valentina y no dudaba en enfrentarse a él para pedirle que deje en paz a la dependienta. Y finalmente, Don Agustín acudía a ver a Nieves para que confiese su pecado.