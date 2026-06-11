'Sueños de libertad' atraviesa un momento muy importante tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de Fina, la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián está devastado ante el varapalo con la venganza de Gabriel al conseguir que Floral haya comprado la infraestructura de la fábrica. Mientras, Luz agradece a Digna y Damián que le hayan acogido en su casa a su regreso, y les oculta su implicación en la muerte de su padre y también da la cara por Nieves.

Marta le confiesa a Fina sus planes de alquilar una casa nueva alejada de toda la colonia para poder vivir su relación en libertad y la fotógrafa le promete ir a verla para tomar una decisión. Por su parte, Damián quiere vender la Casa de los Montes en la que la pareja pasó sus mejores y peores días para conseguir más dinero.

Entre tanto, Begoña acude a la tienda para hablar con Valentina y le aclara todas las mentiras de Gabriel contándole todo su pasado y el propósito de hacerla daño. Asimismo, intenta convencerla de que lo que tuvo con Andrés es cosa del pasado y le hace ver que él la quiere de verdad.

Damián trata de ayudar a Pablo ante el momento tan difícil que atraviesa su familia y le ofrece el teléfono de un abogado criminalista, que pueda ayudar a sacar a Nieves de la cárcel. Luz acude a ver a Nieves en prisión para mostrarle su apoyo y Mabel le pide a Miguel que no abandone a su madre.

Después, Luz visita a Don Agustín para convencerle de que está cometiendo una injusticia con Nieves y que su padre murió por una insuficiencia respiratoria. Finalmente, Beatriz trata de ganarse de nuevo a Gabriel y le propone marcharse con él fuera de España y retomar su relación.

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad',Andrés ponía al corriente a su familia de la maniobra de Gabriel al reunirse con el dueño de Floral para que se adelante a los De La Reina y compre la fábrica a cambio de un puesto directivo. Mientras, Begoña le prometía a Julia que no se marcharán de Toledo.

Fina le contaba a Marta sus planes para alquilar un piso pero la De La Reina se mostraba reacia a esa idea porque cree que no van a tener libertad para poder verse sin ponerse en peligro.

La noticia de la detención de Nieves empezaba a propagarse por la colonia después de que Don Agustín haya pedido a todos los feligreses que recen por su alma. Paralelamente, Pablo seguía luchando por conseguir al mejor abogado para defender a su mujer y Digna se comprometía a ayudarle.

Paula se confesaba con don Agustín y le pedía ayuda para conseguir un trabajo pero él se negaba por cómo se ha comportado con las monjas. Por otro lado, Eduardo trataba de que Federico le presentara a su hijo Roque pero el hombre le daba largas a su hermano y le pedía que deje las cosas como están.

Beatriz trataba de descubrir lo que oculta Gabriel sobre su decisión de quedarse en Toledo y él terminaba confesándole el chantaje de su mujer. Luz regresaba a Toledo tras la llamada de Digna para ayudar a sacar a Nieves de la cárcel. Y finalmente, Brossard anunciaba que ha recibido una oferta mejor después de la maniobra de Gabriel y Damián se encaraba con su sobrino.