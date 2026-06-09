'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de Fina, la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia a dos pacientes.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo está desesperado al no encontrar ningún abogado que esté dispuesto a llevar el caso de Nieves ante la preocupación de Mabel y la frialdad de Miguel. Después, Salazar acude a ver a su mujer al calabozo para mostrarle todo su apoyo y dejarle claro que va a hacer todo lo posible para sacarla de allí.

Beatriz le reconoce a Gabriel que quiere empezar de cero con él y que quiere estar a su lado. Paralelamente, Gabriel decide vengarse de Andrés por apoyar a Begoña y no duda en utilizar a Valentina generando dudas en ella sobre la relación de Andrés con Begoña; y aunque ella reacciona con firmeza termina viniéndose abajo.

Salva no duda en agradecerle a Claudia su ayuda para recuperar la confianza de los trabajadores, y haber movido hilos para que Mabel y él hayan vuelto a retomar su relación. Asimismo, Claudia intenta hacerle ver a Tasio que Carmen no quiere saber nada de él aunque le ha enviado su carta.

Damián celebra con sus hijos la noticia de poder recuperar la fábrica y recuerda con nostalgia los inicios de la empresa junto a Gervasio. Por su lado, Paula trata de ocultarle a Manuela sus planes de futuro tras haberse quedado sin la pensión al no poder pagarla. Y Cloe toma una decisión definitiva sobre la propuesta de Digna.

Por su parte, Begoña se entera de la detención de Nieves y Pablo trata de tranquilizarla asegurando que no hay pruebas contra ella. Después, Salazar intenta conseguir que su hijo cambie su parecer hacia su madre haciéndole ver que está por encima de todo. Por otro lado, Andrés descubre la manipulación de Gabriel a Valentina y no duda en enfrentarse a él para pedirle que deje en paz a la dependienta. Y finalmente, Don Agustín acude a ver a Nieves para que confiese su pecado.

Andrés y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se enfrentaba a Andrés por haberle cedido las fotos con María a Begoña y haber ayudado a su chantaje, pero Andrés insistía en dejarle las cosas claras a su primo. Por su parte, Fina le contaba a Marta que ya tiene nuevo trabajo como fotógrafa en Toledo.

Paula recuperaba la conciencia y parece mejorar de la fiebre gracias a los remedios de Manuela. Sin embargo, recibía la mala noticia de que le han despedido de su nuevo trabajo por haber faltado. Por su parte, Tasio le entregaba a Claudia una carta para Carmen y le pedía que por favor se la haga llegar.

Don Agustín acudía a ver a Pablo tras descubrir por Miguel que se marchan a Marruecos y, ante las acusaciones del párroco, Salazar se encaraba con él y terminaba reaccionando violentamente contra él para echarle de su casa. Por otro lado, Federico sufría un vahído cuando se reúne con Eduardo en la cantina y le terminaba confesando su enfermedad.

Félix Cifuentes se despedía de Gabriel deseando verle en París, pero el De La Reina sorprende al decir delante de Begoña que ha decidido quedarse finalmente en Toledo para evitar que su mujer pueda denunciarle por adulterio. Y después, el abogado le contaba a Gabriel los planes de su familia para refundar la empresa.

Antoine Brossard llamaba a Damián para comunicarle su respuesta a la propuesta de la venta de las acciones a cambio de la infraestructura y Begoña le entregaba los negativos de las fotos a Gabriel tras ceder a quedarse en Toledo. Finalmente, la guardia civil irrumpía en casa de los Salazar y detenía a Nieves.