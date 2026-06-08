'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de Fina, la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la acusación de Don Agustín a Nieves por haber practicado la eutanasia a dos pacientes.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se enfrenta a Andrés por haberle cedido las fotos con María a Begoña y haber ayudado a su chantaje, pero Andrés insiste en dejarle las cosas claras a su primo. Por su parte, Fina le cuenta a Marta que ya tiene nuevo trabajo como fotógrafa en Toledo.

Paula recupera la conciencia y parece mejorar de la fiebre gracias a los remedios de Manuela. Sin embargo, recibe la mala noticia de que le han despedido de su nuevo trabajo por haber faltado. Por su parte, Tasio le entrega a Claudia una carta para Carmen y le pide que por favor se la haga llegar.

Don Agustín acude a ver a Pablo tras descubrir por Miguel que se marchan a Marruecos y, ante las acusaciones del párroco, Salazar se encara con él y termina reaccionando violentamente contra él para echarle de su casa. Por otro lado, Federico sufre un vahído cuando se reúne con Eduardo en la cantina y le termina confesando su enfermedad.

Félix Cifuentes se despide de Gabriel deseando verle en París, pero el De La Reina sorprende al decir delante de Begoña que ha decidido quedarse finalmente en Toledo para evitar que su mujer pueda denunciarle por adulterio. Y después, el abogado le cuenta a Gabriel los planes de su familia para refundar la empresa.

Antoine Brossard llama a Damián para comunicarle su respuesta a la propuesta de la venta de las acciones a cambio de la infraestructura y Begoña le entrega los negativos de las fotos a Gabriel tras ceder a quedarse en Toledo. Finalmente, la guardia civil irrumpe en casa de los Salazar y detiene a Nieves.

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Andrés se reunían con Félix Cifuentes para proponerle la venta de las acciones de Los De La Reina a Brossard a cambio de que les venda la infraestructura de la fábrica, y el abogado se comprometía a hablar con el francés.

Paralelamente, Begoña citaba a Andrés para anunciarle el plan de Gabriel de marcharse a París y ella dejaba claro que no quiere irse; pero no sabe cómo actuar y le pedía ayuda para amenazarle, con el objetivo de evitar que le obligue a irse con sus hijos a Francia.

Tasio le contaba la muerte de Gorito a Salva y no dudaba en sospechar de que todo es un ajuste de cuentas. Y el cantinero anunciaba su decisión de marcharse para siempre pero Tasio le ponía al corriente de los planes de los De La Reina para mantener toda la infraestructura de la colonia. Después, parece que el discurso de Claudia hacía mella en los trabajadores y todos volvían al local con normalidad.

Damián convencía a Federico para que sopese retomar la relación con su hermano. Y Digna citaba a Cloe para que reconsidere su futuro ante las dudas de la francesa de marcharse a la sede de Nueva York y le planteaba que participe en la creación de una nueva perfumera.

Manuela acudía a ver a Paula, cuya situación se agrava a pasos agigantados con una fuerte fiebre y terminaba perdiendo el conocimiento. Por otro lado, Damián le contaba a Pablo Salazar el plan de los De La Reina para quedarse con la infraestructura y proponerle que se una al proyecto como director financiero. Y finalmente, Begoña decidía chantajear a Gabriel para quedarse en Toledo.