'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos y las llegadas de Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina, y Félix Cifuentes, el abogado de Brossard que irrumpe en Toledo para acelerar el traslado de la fábrica a Tánger así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Andrés se reúnen con Félix Cifuentes para proponerle la venta de las acciones de Los De La Reina a Brossard a cambio de que les venda la infraestructura de la fábrica, y el abogado se compromete a hablar con el francés.

Paralelamente, Begoña cita a Andrés para anunciarle el plan de Gabriel de marcharse a París y ella deja claro que no quiere irse; pero no sabe cómo actuar y le pide ayuda para amenazarle, con el objetivo de evitar que le obligue a irse con sus hijos a Francia.

Tasio le cuenta la muerte de Gorito a Salva y no duda en sospechar de que todo es un ajuste de cuentas. Y el cantinero anuncia su decisión de marcharse para siempre pero Tasio le pone al corriente de los planes de los De La Reina para mantener toda la infraestructura de la colonia. Después, parece que el discurso de Claudia hizo mella en los trabajadores y todos vuelven al local con normalidad.

Damián convence a Federico para que sopese retomar la relación con su hermano. Y Digna cita a Cloe para que reconsidere su futuro ante las dudas de la francesa de marcharse a la sede de Nueva York y le plantea que participe en la creación de una nueva perfumera.

Manuela acude a ver a Paula, cuya situación se agrava a pasos agigantados con una fuerte fiebre y termina perdiendo el conocimiento. Por otro lado, Damián le cuenta a Pablo Salazar el plan de los De La Reina para quedarse con la infraestructura y proponerle que se una al proyecto como director financiero. Y finalmente, Begoña decide chantajear a Gabriel para quedarse en Toledo.

Miguel y Mabel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña pone al corriente a Beatriz de los planes de Gabriel de trasladarse a París y le muestra la poca gracia que le hace. Después, la niñera amenaza al abogado para que acepte que ella les acompañe como niñera de Juanito o sino le hundirá la vida.

Digna se planta ante Félix Cifuentes para luchar por el bien de los trabajadores de la fábrica, pues se niega a aceptar las indemnizaciones que propone Brossard. Así, le exige mejores condiciones para cubrirles hasta que encuentren un nuevo trabajo pero el abogado le deja claro que no puede hacer nada.

Por su lado, Manuela acude a ver a Paula y tras ver la delicada situación en la que se encuentra decide actuar para evitar que la joven siga trabajando en las condiciones en las que está, pero ella se resiste porque necesita el dinero de forma urgente.

Tras descubrir la verdad sobre la eutanasia que practicó su madre, Miguel sigue muy afectado y toma la decisión de prescindir de ella como enfermera porque ya no confía en ella. Mientras, Nieves trata de conseguir su perdón y que entienda los motivos que provocaron que ayudara a morir a esas personas. Después, Nieves se enfrenta a Don Agustín por haberle puesto a su hijo en contra y le deja claro que no piensa permitir que hunda a su familia aunque él sigue desafiándola.

Además, Salva sigue siendo objeto de escarnio en la colonia. El cantinero trata de seguir siendo respetado pero parece que los trabajadores ya no confían en él por su pasado en prisión. Justo cuando empezaban a pelearse, Claudia irrumpe para evitar males problemas y no duda en defender la honradez del cantinero.

Tasio recibe la llamada de la Guardia Civil para anunciarles que Gorito ha aparecido muerto en la cárcel. Al comunicárselo a Damián, Digna y Marta, empiezan a sospechar que es raro que los dos implicados en el robo de los camiones hayan aparecido muertos. Paralelamente, Andrés y Tasio proponen una solución para el futuro de la fábrica tras los planes de Brossard aunque no saben si podrán llevarla a cabo.