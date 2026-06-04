'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina, y Félix Cifuentes, el abogado de Brossard que irrumpe en Toledo para acelerar el traslado de la fábrica a Tánger así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña pone al corriente a Beatriz de los planes de Gabriel de trasladarse a París y le muestra la poca gracia que le hace. Después, la niñera amenaza al abogado para que acepte que ella les acompañe como niñera de Juanito o sino le hundirá la vida.

Digna se planta ante Félix Cifuentes para luchar por el bien de los trabajadores de la fábrica, pues se niega a aceptar las indemnizaciones que propone Brossard. Así, le exige mejores condiciones para cubrirles hasta que encuentren un nuevo trabajo pero el abogado le deja claro que no puede hacer nada.

Por su lado, Manuela acude a ver a Paula y tras ver la delicada situación en la que se encuentra decide actuar para evitar que la joven siga trabajando en las condiciones en las que está, pero ella se resiste porque necesita el dinero de forma urgente.

Tras descubrir la verdad sobre la eutanasia que practicó su madre, Miguel sigue muy afectado y toma la decisión de prescindir de ella como enfermera porque ya no confía en ella. Mientras, Nieves trata de conseguir su perdón y que entienda los motivos que provocaron que ayudara a morir a esas personas. Después, Nieves se enfrenta a Don Agustín por haberle puesto a su hijo en contra y le deja claro que no piensa permitir que hunda a su familia aunque él sigue desafiándola.

Además, Salva sigue siendo objeto de escarnio en la colonia. El cantinero trata de seguir siendo respetado pero parece que los trabajadores ya no confían en él por su pasado en prisión. Justo cuando empezaban a pelearse, Claudia irrumpe para evitar males problemas y no duda en defender la honradez del cantinero.

Tasio recibe la llamada de la Guardia Civil para anunciarles que Gorito ha aparecido muerto en la cárcel. Al comunicárselo a Damián, Digna y Marta, empiezan a sospechar que es raro que los dos implicados en el robo de los camiones hayan aparecido muertos. Paralelamente, Andrés y Tasio proponen una solución para el futuro de la fábrica tras los planes de Brossard aunque no saben si podrán llevarla a cabo.

Begoña y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el asesinato de Álvaro?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras contarle que fue ella quién mató a Álvaro para proteger la vida de Juanito, Beatriz amenazaba a Gabriel: si va a la policía desvelará que él está casado con ella y su matrimonio con Begoña se romperá para siempre.

Nieves daba el paso de contarles toda la verdad sobre la muerte del padre de Luz. Miguel, que había dado la cara por ella ante don Agustín, se sentía completamente traicionado y Pablo defendía a su mujer ante los ataques de sus hijos.

Tasio y Salva descubrían una pintada en la cantina con la palabra 'ladrón' en la cantina y ello levaba al cantinero a tomar la drástica decisión de despedir a Mabel para alejarla completamente de él y que se vea salpicada por sus problemas.

Y Andrés hablaba con Damián para contarle que Hugo, el hijo de Antoine Brossard, no está a favor del traslado a la fábrica por lo que se agarrará a esa esperanza y llamaba al hijo de Brossard para intentar frenar el traslado de la fábrica.

Por otro lado, Pablo le proponía a Nieves empezar una nueva vida en Marruecos para así alejarse de don Agustín. Le desvelaba que se ha propuesto para ser el director financiero de la fábrica. Pero tanto Miguel como Mabel se niegan a acompañarles. Y Gabriel daba un golpe encima de la mesa y presionaba a Félix Cifuentes para conseguir un puesto en la sede de la empresa en París. Y tras ello, no dudaba en anunciarle a Begoña sus planes de marcharse a Francia con ella y sus hijos sin pedirle opinión.