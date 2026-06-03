'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 4 de junio: Un despido, la marcha de Gabriel y una noticia devastadora en Antena 3

'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina, y Félix Cifuentes, el abogado de Brossard que irrumpe en Toledo para acelerar el traslado de la fábrica a Tánger así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras regresar de fiesta, Salva y Tasio se encuentran con la cantina completamente destrozada y el cantinero se viene completamente abajo tras ver que nadie le va a mirar de la misma forma tras saber que estuvo en prisión. Tras ello, Salva decide despedir a Mabel para alejarla completamente de él dejándola completamente devastada.

Paralelamente, Nieves reúne a sus hijos para contarles su implicación en la muerte del padre de Luz y que ayudó al doctor Gorriz a acabar con la vida de otra paciente. Una noticia que deja a sus hijos completamente rotos pero Pablo no duda en dar la cara por su mujer.

Federico acude a casa de los De La Reina para reunirse con su hermano Eduardo para pedirle perdón por no haber querido hablar con él y no haberle contado antes lo de la muerte de su mujer. Tras hablar de la relación de ambos con la mujer y rememorar el pasado, Federico le deja claro a su hermano que no tiene intención de recomponer su relación.

Gabriel da un golpe encima de la mesa y presiona a Félix Cifuentes para conseguir un puesto en la sede de la empresa en París. Y tras ello, no duda en anunciarle a Begoña sus planes de marcharse a Francia con ella junto a Julia y Juanito sin darle oportunidad de que opine.

Otro que también decide hablar con Félix Cifuentes para conocer su futuro es Pablo. Y tras ello, el empresario comunica a sus hijos su decisión de marcharse a Tánger pues cree que es la mejor forma de alejarse de Don Agustín. Pero tanto Mabel como Miguel se niegan a marcharse.

Andrés, Marta y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el asesinato de Álvaro?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Cloe aprovechaba su amistad con Félix Cifuentes para tratar de sonsacarle información sobre la situación de Brossard y la decisión del traslado a Tánger. Y tras ello, descubría que Hugo, el hijo de Antoine podría apoyar la permanencia de Perfumerías De La Reina en Toledo.

Nieves le comunicaba a Pablo que ha decidido contarle toda la verdad a sus hijos sobre que ayudó a morir al padre de Luz pero él le pedía que les mienta y que no les diga nada. Y el empresario no dudaba en amenazar al párroco para que deje en paz a su mujer. Sin embargo, Don Agustín terminaba confesándole a Miguel que su madre acabó con la vida del padre de Luz y que también ayudó al doctor Gorriz en la eutanasia por la que se le juzgó.

Cloe le contaba a Andrés que el hijo de Brossard podría ayudarles a luchar por el futuro de la fábrica. Paralelamente, Andrés y Valentina tenían una conversación sobre el futuro de su relación y él le dejaba claro que no piensa marcharse a Marruecos. Mientras que Salva sigue sufriendo el rechazo por parte de varios trabajadores y Mabel insistía en recuperar su relación.

Félix Cifuentes hacía una llamada para saber si la muerte de Álvaro es obra de las personas a las que encargó el robo de los camiones y no dudaba en pedirles que se encarguen de acabar con la vida de Gorito descubriéndose que fue el abogado de Brossard quién estaba detrás de todo el asunto del robo.

Digna trataba de hacerle ver a Marta que Fina la quiere mucho y que no tiene que dejarse llevar por el orgullo. Por su lado, la fotógrafa se sinceraba con su amada y le contaba toda su historia con Bianca y tras ello ambas terminaban reconciliándose. Y finalmente, Beatriz le confesaba a Gabriel que fue ella quién mató a Álvaro para salvar la vida de Juanito.