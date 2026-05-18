'Sueños de Libertad' se despide de una de sus protagonistas, que anuncia por qué abandona la serie de Antena 3

Unas llegan y otras se van. Coincidiendo con el regreso de Alba Brunet (Fina) a 'Sueños de libertad', una de sus grandes amigas y que fue compañera en Perfumerías De La Reina, Carmen (Candela Cruz) se ha despedido de la tienda para marcharse tras descubrir la infidelidad de su marido Tasio (José Milán).

Curiosamente, Candela Cruz, la actriz que da vida a Carmen deja la ficción de Antena 3 por su baja por maternidad como sucedió en su día con Alba Brunet. Y es que la intérprete daba a luz a su hija Estrella hace solo una semana tal y como ella misma publicaba en su cuenta de Instagram. "Ha nacido una estrella. Vida mía, algún día te contaré que eres fruto del amor más precioso entre tu papá y tu mamá. Porque mirarte es ver la historia de amor más bonita del mundo… Te voy a amar hasta morir", escribía la intérprete.

Ante su embarazo y su parto, la actriz ha dejado su papel en 'Sueños de libertad' siguiendo también los pasos de otra de las intérpretes que tuvo que dejar la ficción de Antena 3 para ser madre, Roser Tapias (María). Queda por confirmarse si volverá a la ficción producida por Diagonal TV, como ha sucedido con Alba Brunet, o si su salida será definitiva.

Candela Cruz se despide y hace balance de su paso por 'Sueños de libertad'

Carmen se marchaba en el capítulo del pasado jueves rumbo a Bilbao para iniciar una nueva vida tras descubrir la infidelidad de Tasio con Paula (Marina Orta). No obstante, solo Claudia (Isabel Moreno) sabe a donde se marcha su amiga y aunque su marido tratará de sonsacarle algo, la dependienta le guardará su secreto.

Carmen es uno de los personajes más queridos y que se ha mantenido desde los inicios de la serie. Por ello, Candela Cruz ha querido despedirse y hacer balance de su paso por la serie en una entrevista en la web de Antena 3. Sobre la evolución de su personaje, la actriz no lo duda. "Ha tenido un desarrollo brutal, un arco de personaje, pero lo que si se ha mantenido en Carmen son sus valores, su seguridad, su firmeza", recalca.

"Se ha desarrollado mucho en el aspecto profesional llegando a sustituir a doña Marta como encargada de la tienda y también en el ámbito personal tras convertirse en una mujer casada y con un matrimonio que ha pasado por momentos buenos y malos", resume la actriz.

Por todo ello, Candela Cruz se marcha orgullosa de lo que le ha regalado el personaje de Carmen en 'Sueños de libertad'. "Sabes lo que te tienes que llevar cuando el público aplaude lo que haces. Al final son los valores a los que todo el mundo hace honor que es ser una persona justa, sincera, leal y amiga de sus amigas, valiente y empática. Y todo eso me lo llevo sabiendo que ese es el camino", añade.