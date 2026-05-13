'Sueños de libertad' vivirá este jueves el regreso de uno de sus personajes más queridos provocando el reencuentro más esperado entre Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa después de la muerte de Pelayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz no aguanta más y confronta con Álvaro por su implicación en el robo de los camiones y aunque él trata de justificarse termina confesándole la verdad y le insta de nuevo a irse juntos de Toledo. Pero ella está harta de verse siempre al borde de acabar en prisión por su culpa y decide romper definitivamente su relación con él.

Don Agustín regresa al dispensario con la excusa de sus picores y sigue presionando a Nieves para conocer la verdad sobre la muerte del padre de Luz pero ella trata de disimular. Lo peor para la enfermera llega cuando descubre que su padre falleció hace una semana y que su madre no quiere saber nada de ella. Al enterarse, Pablo trata de apoyarla pero ella insiste en no perdonarle y empieza a valorar su regreso a Tarragona para sanar sus heridas.

Damián decide no contarle por ahora a Pablo Salazar la verdad sobre Gervasio tras ver que los problemas familiares de su amigo no dejan de crecer. Paralelamente, Gabriel y Digna consiguen cerrar un importante acuerdo con Ferrer. Asimismo, el señor Brossard anuncia su decisión de presentarse en Toledo para averiguar lo que ha sucedido con el robo de los camiones.

Mabel y Salva tienen su primera cita tras su reconciliación pero el cantinero no puede parar de pensar en Gorito. Mientras, Carmen decide poner tierra de por medio para tratar de recomponerse ante la infidelidad de Tasio con Paula. Y la doncella decide declararse a Tasio pero él la vuelve a rechazar. Después, él descubre la carta de despedida de Carmen.

Andrés y Valentina dan un paso más en su relación y se dejan llevar por la pasión. Otros que también sucumben a sus deseos son Gabriel y Beatriz sin saber que Álvaro les está espiando desde la ventana. Finalmente, Marta se prepara para viajar a Buenos Aires justo cuando Fina aparece en la fábrica produciéndose su esperado reencuentro.

Carmen se despide de Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la angustia y la incertidumbre por la posible muerte de Fina provocaban que Marta tuviera una pesadilla con su amada y su fallecimiento. Tras ello, la De La Reina tomaba una drástica decisión: viajar urgentemente a Argentina para tratar de buscarla y dar con ella. Y aunque le preocupaba, Damián le daba su apoyo. Paralelamente, Digna le decía a su marido que es el momento de contarle toda la verdad a Pablo Salazar sobre la muerte de Gervasio.

Don Agustín acudía a visitar a Nieves para tratar de indagar sobre la muerte de Alberto para tratar de aclarar sus sospechas sobre que pueda ser un caso de eutanasia. Y aunque la enfermera trataba de mantener la calma, las insistencias del párroco la dejaban completamente inquieta y no dudaba en confesarse con Begoña.

Tasio decidía sincerarse con Carmen y le confesaba todo lo que pasó con Paula pero trata de pedirle perdón y que le de una nueva oportunidad asegurando que su idilio con la doncella está finiquitado. Pero su mujer está muy dolida y no está por la labor de perdonarle.

En la cantina, Miguel pedía ayuda a Salva para que le aconseje como poder acercarse a las mujeres y conectar con ellas. Mientras, Nieves tras pensárselo mucho le contaba a Mabel que ha decidido retomar la relación con sus padres y tras contar con su apoyo, se armaba de valor y se ponía en contacto con ellos. Por su parte, Valentina y Andrés daban un paseo por Toledo y tras verles juntos, Begoña se mostraba triste.

Después de su conversación con Carmen, Tasio acudía a la cantina para desahogarse con Salva sobre sus problemas personales y la crisis de la fábrica. Tras ello, Salva decidía sincerarse sobre la implicación de Gorito en el robo y al ir a declarar ante la guardia civil, Tasio descubría que Salva estuvo en prisión y prometía guardar su secreto. Finalmente, la implicación de Gorito aparecía en la prensa y tras ver su imagen Beatriz se teme lo peor tras recordar que vio al hombre con Álvaro.