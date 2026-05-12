'Sueños de libertad' vivirá esta semana el regreso de uno de sus personajes más queridos provocando el reencuentro más esperado entre Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la angustia y la incertidumbre por la posible muerte de Fina provocan que Marta tenga una pesadilla con su amada y su fallecimiento. Tras ello, la De La Reina toma una drástica decisión: viajar urgentemente a Argentina para tratar de buscarla y dar con ella. Y aunque le preocupa, Damián le da su apoyo. Paralelamente, Digna le dice a su marido que es el momento de contarle toda la verdad a Pablo Salazar sobre la muerte de Gervasio.

Don Agustín acude a visitar a Nieves para tratar de indagar sobre la muerte de Alberto para tratar de aclarar sus sospechas sobre que pueda ser un caso de eutanasia. Y aunque la enfermera trata de mantener la calma, las insistencias del párroco la dejan completamente inquieta y no duda en confesarse con Begoña.

Tasio decide sincerarse con Carmen y le confiesa todo lo que pasó con Paula pero trata de pedirle perdón y que le de una nueva oportunidad asegurando que su idilio con la doncella está finiquitado. Pero su mujer está muy dolida y no está por la labor de perdonarle.

En la cantina, Miguel trata de pedirle ayuda a Salva para que le aconseje como poder acercarse a las mujeres y conectar con ellas. Mientras, Nieves tras pensárselo mucho le cuenta a Mabel que ha decidido retomar la relación con sus padres y tras contar con su apoyo, se arma de valor y se pone en contacto con ellos. Por su parte, Valentina y Andrés dan un paseo por Toledo y tras verles juntos, Begoña se muestra triste.

Después de su conversación con Carmen, Tasio acude a la cantina para desahogarse con Salva sobre sus problemas personales y la crisis de la fábrica. Tras ello, Salva decide sincerarse sobre la implicación de Gorito en el robo y al ir a declarar ante la guardia civil, Tasio descubre que Salva estuvo en prisión y promete guardar su secreto. Finalmente, la implicación de Gorito aparece en la prensa y tras ver su imagen Beatriz se teme lo peor tras recordar que vio al hombre con Álvaro.

Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de la conversación que tuvo con Pablo sobre el suicidio de Gervasio, Damián se siente atormentado por la culpa y empieza a pensar si contarle toda la verdad sobre lo que pasó con Gervasio justo antes de morir y terminaba hablando con Digna sobre el asunto.

Claudia y Miguel coincidían en la cantina y volvían a vivir un momento de gran complicidad entre ellos con él lanzándole varios piropos. Por otro lado, el doctor tenía que atender a don Agustín después de que el párroco no se fíe de que sea Nieves quien le trate y más después de descubrir que la enfermera estuvo trabajando junto al doctor Giralt, acusado de haber practicado la eutanasia. Tras ello, empezaba a sospechar que Nieves estuviera implicada en la muerte del padre de Luz. Mientras, Mabel decidía darle una segunda oportunidad a Salva.

Manuela y Julia sorprendían a Eduardo por su cumpleaños con una tarta y la aparición de Begoña en plena celebración hacía que el chófer se sintiera aún más feliz. Tras ello, ambos tenían una conversación para aclarar la frialdad de sus últimos encuentros y acordaban retomar su amistad. Por su parte, Valentina se desahogaba con Andrés y Cloe tras su desencuentro con su madre.

Carmen también se desahogaba con Claudia y le confesaba el dolor que siente por la infidelidad de Tasio y su miedo a que se haya enamorado de Paula. Paralelamente, Tasio y Andrés comentaban que las autoridades han encontrado un inhalador en uno de los camiones robados y tras escucharlo, Salva empezaba a sospechar que su amigo Gorito esté detrás del asalto y después no dudaba en hablar con él para pedirle que se entregue a la guardia civil pero él no está dispuesto a volver a la cárcel.