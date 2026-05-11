'Sueños de Libertad' cambia su reparto: El actor de 'La Moderna' y 'La Caza' que ficha por la serie diaria de Antena 3

'Sueños de libertad' vivirá esta semana el regreso más esperado de uno de los personajes más queridos por la audiencia con el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte). Pero además la serie no para de aumentar su reparto con nuevas caras.

Y es que tal y como ha anunciado la agencia de representación de Almagro San Miguel, el actor se incorpora al rodaje de la serie líder de la televisión. Una noticia que el propio intérprete también ha compartido en sus redes sociales generando gran interés entre sus seguidores.

De esta manera, Almagro San Miguel vuelve a una serie diaria después de haber sido uno de los protagonistas de 'La Moderna', la serie que emitió La 1 entre 2023 y 2025. El intérprete dio vida a Íñigo Peñalver, propietario del club nocturno de las galerías comerciales que albergaban el Salón de té ¡La Moderna' y fue su protagonista principal de las dos primeras temporadas junto a Helena Ezquerro antes de la salida de ambos de cara a su tercera temporada.

Por el momento no han trascendido detalles de qué personaje interpretará Almagro San Miguel en 'Sueños de libertad' y si será un rostro fijo que se incorpora a las tramas de la ficción o si será una participación en algunos episodios como ocurrió con Alfonso Lara (Alberto).

Por lo pronto, Almagro San Miguel se sumará a los once fichajes con los que ha contado 'Sueños de libertad' en su tercera temporada en Antena 3: Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Todos ellos se suman al reparto principal de la ficción en el que figuran Oriol Tarrasón, Natalia Sánchez, Dani Tatay, Nancho Novo, Marta Belmonte, Ana Fernández, Isabel Moreno, José Milán, Pepa Aniorte, Antea Rodríguez, entre otros.

Almagro San Miguel, de 'La Moderna' a 'Sueños de libertad'

Almagro San Miguel es el nombre artístico del actor, que realmente se llama Pedro Francisco Almagro Gordillo. Los primeros papeles de este sevillano se produjeron en series como 'Centro médico' o 'Grupo 2: Homicidios' así como en 'Hernán', la serie de Prime Video sobre Hernán Cortés en la que interpretó a Gonzalo de Sandoval.

Posteriormente, Almagro San Miguel empezó a trabajar en series tan reconocidas como 'Vis a vis: El oasis' así como en 'Estoy vivo' y en la tercera temporada de 'La Caza. Guadiana' en TVE y 'Honor' en Antena 3.

Pero su gran oportunidad le llegó como decimos con su papel en 'La Moderna' al acompañar cada tarde a los espectadores durante 236 episodios. Posteriormente también fue uno de los protagonistas de 'Operación Barrio Inglés' en La 1.