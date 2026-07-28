'Sueños de Libertad', avance capítulo 614 del miércoles 29 de julio: El intento de suicidio de Marisol y Gabriel, en jaque

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales en sus tramas tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y la decisión de Tasio de abandonar la casa familiar después de traicionarles por el chantaje de Gabriel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Valentina tiene un primer acercamiento con Andrés y le agradece todo lo que ha hecho por ella y por su madre al interceder para que pudieran hablar. Después, Dorotea vuelve a mostrar su gratitud al De La Reina por sus consejos.

Tasio decide marcar distancias con Paula tras la carta que ha recibido de Carmen aunque tras ver lo frío que ha sido con la dependienta le pide disculpas y ambos terminan besándose. Por su parte, Marta se siente amenazada por Bianca mientras la pintora disfruta pasando el tiempo junto a Fina por Toledo. Aunque la argentina bendice su relación con la De La Reina.

En la casa de los montes, Begoña consigue reconectar con Juanito. Aunque la felicidad se acaba pronto cuando aparece Gabriel para presionar a su mujer para que vuelva a casa. Paralelamente, él se plantea despedir a Beatriz.

Digna descubre algo que podría desmontar a Gabriel pues los nuevos perfumes no tienen la misma fijación ni duración que los anteriores.

Pablo Salazar hace de tripas corazón al visitar la casa de los De La Reina pese a su malestar con Damián para visitar a Marisol y ella se hunde. Tras ello, la mujer toma una decisión desesperada e intenta cortarse las venas pero Manuela y Damián intervienen a tiempo para evitarlo.

Damián y Marisol en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marisol se disculpaba con Manuela por la actitud descortés que ha tenido hacia ella y el ama de llaves intentaba animarla para que pueda rehacer pronto su vida al acordarse de lo que le pasó a Claudia. Posteriormente, Miguel visitaba a Marisol para ver cómo va la recuperación y ella pagaba su frustración con él.

Begoña le agradecía a Digna que le haya ayudado a trasferir todo el dinero a su cuenta y ella le dejaba claro que toda la cuantía está a salvo. Después, Begoña también se interesaba por el estado de Andrés tras descubrir que fue asaltado por unos matones por culpa de Gabriel.

Damián y Tasio comenzaban a hacer entrevistas para encontrar a la persona ideal que se encargue del departamento de investigación de La Industrial. Por su parte, Marta trataba de tener un acercamiento hacia su hermano y le hacía ver que tiene tanto derecho como ellos a estar en la Casa Grande.

Dorotea visitaba a Andrés para despedirse de él y le pedía perdón por haberle pedido que intercediera entre ella y su hija y él le animaba a que no se rinda. Después, la mujer volvía a la tienda y ambas terminaban dándose un sentido abrazo.

Marta le hacía una inesperada propuesta a Fina y le ofrecía ir a visitar a Bianca para poder conocerla. Y tras verlas juntas, la De La Reina se daba cuenta de la gran química que hay entre su pareja y su ex. Por su parte, Tasio recibía una carta de Carmen contestándole y dejándole claro que no volverá jamás.

Tras saber que Begoña ha desviado el dinero a la cuenta de Digna, Gabriel trataba de presionarla con chantajes para recuperarlo. Pero la mujer de Damián se plantaba y le amenaza con contarle todo a Hugo Brossard. Y finalmente, Gabriel descubría algo sorprendente sobre Beatriz: le ha estado dando leche de fórmula a Juanito.